 

PressTV – в 2023 году уровень жизни британцев упадёт ещё сильнее

11.01.2023, 18:05, Разное
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Инфляционный кризис в Великобритании станет ещё хуже в 2023 году, пишет PressTV, ссылаясь на анализ The Resolution Foundation. Согласно подсчётам организации, в новом году доходы британских домохозяйств продолжат падать, а инфляция продолжит нарастать.


AP

Гражданам Великобритании ещё только предстоит испытать на себе худшие последствия экономического кризиса, пишет PressTV, ссылаясь на анализ мозгового центра The Resolution Foundation. По мнению аналитиков организации, к концу нынешнего финансового года состояние среднего британского домохозяйства сократится на £2100.

Кроме того, ожидается, что средний доход британской семьи упадёт на рекордные 7%. Согласно расчётам центра, уровень доходов британцев не восстановится вплоть до 2028 года. По результатам проведённого The Resolution Foundation исследования, выяснилось, что примерно четверть респондентов не могут позволить себе покупку новых электроприборов, а 11% даже испытывают проблемы с закупкой еды.

По мнению теневого канцлера казначейства Рэйчел Ривз, ответственность за нынешний кризис лежит на консервативной партии. Политик заявила, что за время своего управления страной консерваторы «не добились экономического роста, своей политикой привели к снижению зарплат, падению уровня жизни и крушению коммунальных услуг».

PressTV напоминает, что недавно по территории Великобритании прокатилась крупнейшая за последние несколько десятилетий волна забастовок. Основным требованием протестующих было увеличение зарплат на фоне инфляции, которая уже достигла 11%. 


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