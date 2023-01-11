Названы продукты, способные защитить от развития рака

Результаты исследовательской работы ученых продемонстрировали, что защитить от развития онкологических заболеваний способны некоторые продукты питания.

Не секрет, что на сегодняшний момент не существует эффективных и безопасных для человеческого организма методов лечения рака. Специалисты давно пытаются найти средство, способное уничтожать раковые клетки.

Недавно удалось выяснить, что в состав картофеля, помидоров, баклажанов и физалиса входят особые вещества, известные как гликоалкалоиды. Предполагается, что они останавливают рост раковых клеток и могут защитить организм от онкологии.