Названы продукты, способные защитить от развития рака
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Результаты исследовательской работы ученых продемонстрировали, что защитить от развития онкологических заболеваний способны некоторые продукты питания.
Не секрет, что на сегодняшний момент не существует эффективных и безопасных для человеческого организма методов лечения рака. Специалисты давно пытаются найти средство, способное уничтожать раковые клетки.
Недавно удалось выяснить, что в состав картофеля, помидоров, баклажанов и физалиса входят особые вещества, известные как гликоалкалоиды. Предполагается, что они останавливают рост раковых клеток и могут защитить организм от онкологии.
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