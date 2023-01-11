Названы продукты, способные защитить от развития рака

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11.01.2023, 18:00, Разное
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Результаты исследовательской работы ученых продемонстрировали, что защитить от развития онкологических заболеваний способны некоторые продукты питания.

Не секрет, что на сегодняшний момент не существует эффективных и безопасных для человеческого организма методов лечения рака. Специалисты давно пытаются найти средство, способное уничтожать раковые клетки.

Недавно удалось выяснить, что в состав картофеля, помидоров, баклажанов и физалиса входят особые вещества, известные как гликоалкалоиды. Предполагается, что они останавливают рост раковых клеток и могут защитить организм от онкологии.


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