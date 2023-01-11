Ученые выяснили, как усыплять пчел без ущерба для здоровья

Ученые нашли метод, позволяющий полностью обездвижить пчел. Недавно разработка была защищена патентом Российской Федерации.

При изучении анатомических особенностей пчел Apis mellifera у специалистов возникают серьезные трудности. Дело в том, что жужжащие перепончатокрылые могут попросту перекусать ученых. У существующих методов обездвиживания есть недостатки: насекомые долго остаются обездвиженными, а после наркотизации углекислым газом они ведут себя агрессивно.

Ученые решили решить эту проблему, и нашли метод обездвиживать пчел с помощью холода. Сначала пчелы цепенеют, перебирают лапками и постепенно впадают в анабиоз. В таком состоянии они могут провести более 40 часов без вреда здоровью.