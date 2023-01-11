 

ГУР Украины сообщило о сборе мошенниками денег от имени разведуправления

11.01.2023, 17:45, Новости дня
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Злоумышленники начали сбор средств от имени руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны и от имени руководителя ведомства Кирилла Буданова, сообщили в ГУР.

Мошенники, прикрываясь именем Буданова, а также действуя от имени ГУР, «спекулируют чувствами украинцев» и делают «благотворительные сборы» с целью собственной наживы, говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

ГУР не занимается сбором средств на сторонних ресурсах и на неверифицированных страницах в соцсетях, заключили там.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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