ГУР Украины сообщило о сборе мошенниками денег от имени разведуправления
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Злоумышленники начали сбор средств от имени руководителя главного управления разведки (ГУР) украинского Минобороны и от имени руководителя ведомства Кирилла Буданова, сообщили в ГУР.
Мошенники, прикрываясь именем Буданова, а также действуя от имени ГУР, «спекулируют чувствами украинцев» и делают «благотворительные сборы» с целью собственной наживы, говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».
ГУР не занимается сбором средств на сторонних ресурсах и на неверифицированных страницах в соцсетях, заключили там.
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