Число жертв взрыва в Афганистане превысило 20 человек
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При взрыве у здания МИД в среду в афганской столице погибло свыше 20 человек, сообщают местные издания со ссылкой на источники.
Погибли минимум 21 человек, еще 25 получили ранения, передает ТАСС со ссылкой на газету «Хашт-э-субх».
Российское дипломатическое представительство в Кабуле указало, что сотрудники российского посольства в безопасности, данных о пострадавших россиянах не поступало.
До этого сообщалось, что погибли семеро. В руководстве «Талибана» (запрещено в России) сообщали, что в здание пытался проникнуть террорист-смертник.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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