Скандалы: Охотник за санаториями

Как живёт миллиардер из корпорации ЛСР Андрей Молчанов

В городе Сочи, имевшем когда-то звание всесоюзной здравницы, активно обсуждают недавний запрос городской прокуратуры руководителям районных отделов Федеральной службы государственной регистрации по Краснодарскому краю. Прокурор города Евгений Елин просит предоставить копии регистрационных дел на крупные санатории. В списке прокуратуры — 45 санаториев и пансионатов города.

Эксперты считают, что у Генпрокуратуры РФ появились вопросы к законности приобретения санаториев на территории Сочи нынешними владельцами, из которых можно выделить ПАО «Группа ЛСР», развивающее в Хостинском районе единый санаторно-курортный комплекс с бальнеологическим отделением и благоустроенной пляжной полосой.

Летом ЛСР заключила на 25-м Петербургском международном экономическом форуме ряд крупных соглашений с краевыми и городскими властями. В новый инвестпроект стоимостью 24,4 млрд вошли легендарные санатории «Волна» и «Кристалл» со всей инфраструктурой. На базе «Волны», например, ЛСР собирается строить пятизвёздочный отель со спа-комплексом.

Также застройщик ещё в 2020 году выкупил знаменитую гостиницу «Приморская». Это объект культурного наследия и памятник архитектуры и истории Сочи, построенный в 1936 году. Со временем предприятие пришло в упадок, и в 2015 году находящуюся в аварийном состоянии гостиницу закрыли. Ценность «Приморской», похоже, определяется не столько богатой историей, сколько своим местоположением — в так называемом золотом треугольнике, самом центре города, в нескольких метрах от моря в парке «Приморский». ЛСР намеревается вложить в проект 21 млрд рублей и существенно расширить номерной фонд за счёт строительства новых корпусов и реконструкции старого — главного здания комплекса.

В городе ходят слухи, что гостиницу и вовсе якобы планируется снести, а на её месте возвести жилую высотку. С осени 2021 года общественное движение «Открытый Сочи» обращается в разные надзорные органы с просьбой провести проверку на нарушение законодательства, обвиняя ЛСР в несоблюдении норм и требований законодательства при проведении работ.

Это не единственная проблема застройщика: ещё с начала 2021 года в деятельности ООО «Приморская», владеющего земельным участком и всем имуществом гостиницы на ней, ФНС усматривает признаки банкротства, а с ноября того же года всё имущество фирмы находится в залоге у Россельхозбанка.

По сообщениям местных источников, после «Приморской» в 2021 году «Группа ЛСР» также приобрела 92,31% акций АО «Пансионат», владельца сочинской гостиницы Orchestra Crystal Sochi Resort. Это ещё один объект в списке проблемных активов Молчанова: за 2021 год убыток компании составил более 7 млн рублей.

В последнее время Генпрокуратура активно взялась за российские курорты и санатории, проверяя законность их приобретения. В феврале 2022 года в Гагаринский суд Москвы Генпрокуратура подала иск о возвращении в доход государства более тысячи объектов недвижимости 34 санаторно-курортных учреждений Кавказских Минеральных Вод. Ответчики — как компании, так и частники. Объекты принадлежали Федерации независимых профсоюзов России и, по данным Генпрокуратуры, были незаконно выкуплены. Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Теперь, если решение вступит в силу, все курортные объекты будут возвращены в доход государства.

Что известно о компании ЛСР

«Группа ЛСР» ведёт свою историю с 1993 года, когда Андрей Молчанов зарегистрировал девелоперскую компанию «Возрождение Санкт-Петербурга» и стал учредителем акционерного общества «Ленстройреконструкция», ставшего основой группы компаний ЛСР. За 30 лет компания объединила около тридцати предприятий, среди которых оказались строительные организации, кирпичные заводы и даже речной порт, и стала одним из ведущих строительных холдингов страны.

Помимо жилой застройки и производства строительных материалов компания занимается развитием направления «доходная недвижимость», включающего управление гостиничными комплексами, бизнес-центрами и курортно-санаторными объектами.

У ЛСР довольно сложная структура владения активами. Есть материнская компания и «дочки», у которых, в свою очередь, тоже есть филиалы. Поэтому разные источники по-разному считают выручку и прибыль компании. Судя по данным информационной системы СПАРК, сегодня «Группа ЛСР» является учредителем 49 юридических лиц. При этом бенефициар большинства из них — 51-летний Андрей Молчанов. «Дочки» строительного гиганта в основном не бедствуют: за прошлый год некоторые фирмы заработали по несколько миллиардов рублей.

Внешне компания выглядит надёжным игроком. Российское рейтинговое агентство Expert RA из года в год присваивает «Группе ЛСР» прогноз «стабильный» в рейтинге кредитоспособности нефинансовых организаций. В 2021 году компания отчиталась о выручке в размере более 11 млрд рублей. При этом чистая прибыль составила больше половины суммы — почти 6 млрд. На сайте ЛСР утверждается, что «такой успех стал возможен благодаря философии лидерства, прочно укоренившейся в ДНК компании».

Среди активов группы есть и зарубежные компании. Например, Aeroc Investment Deutschland GmbH, расположенная в Мюнхене, и созданная в феврале 2020 года кипрская Comcele Limited. Последняя, судя по данным зарубежных аналогов ЕГРЮЛ, всё это время активно накачивалась деньгами: размещала акции на бирже и увеличивала уставный капитал.

Если посмотреть отчётные данные по всем компаниям из «Группы ЛСР», выяснится, что примерно половина из них имеет проблемы с ликвидностью: у некоторых отсутствует собственный капитал, кто-то недавно уменьшал размер уставного капитала, часть — просто убыточна, даже головная компания в своей отчётности за прошлый год указала, что, несмотря на приличный заработок, отток денег из фирмы превышает их поступление почти на миллиард рублей.

Кто такой владелец холдинга Андрей Молчанов

Его настоящая фамилия по отцу Морозов, фамилию отчима взял по желанию матери. Отчим и мать разошлись в 2001 году и развелись в 2003-м. Считается одним из богатейших людей в России с состоянием 1,3 миллиарда долларов. С женой Елизаветой Молчановой у них шестеро детей.

СМИ сообщали о дружбе владельца «Группы ЛСР» с бывшим вице-губернатором Петербурга Максимом Соколовым, которого недавно назначили президентом АвтоВАЗа. Соколов шесть лет возглавлял Министерство транспорта РФ (2012–2018), после чего был гендиректором ЛСР, а с декабря 2019-го перешёл на должность вице-губернатора Петербурга, где курировал комитеты по транспорту, развитию туризма, инвестициям, промышленной политике и торговле.

С «Группой ЛСР» связано много людей, которые были членами партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Это и Евгений Петелин, работавший в Администрации Ленобласти (он возглавлял областное отделение «Справедливой России»). И спикер Законодательного собрания региона Сергей Бебенин. С Мироновым Молчанов знаком с 2000 года, когда бизнесмен соучредил региональное политическое общественное движение «Воля Петербурга», где политик был председателем политсовета.

Молчанов и сам не чужд политике: в апреле 2007 года трудился помощником министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации Михаила Зурабова, а с 2008 по 2013 год был сенатором Совета Федерации в качестве представителя Правительства Ленинградской области.

Недвижимость миллиардера Молчанова

Главное семейное гнездо Молчановых находится на Рублёво-Успенском шоссе на так называемой территории Кантри-Про в Барвихе. Там у них настоящий дворец в стиле ампир, где не стыдно принять и королевскую особу. Только одна земля — 75 соток — стоит почти 700 млн рублей. Весь архитектурно-ландшафтный ансамбль потянет на сумму до трёх миллиардов рублей.

Возможно, у Андрея Молчанова есть и другая недвижимость на Рублёвке. Судя по данным Росреестра, на нём числились 43 сотки в той же Барвихе. Со спутниковых снимков сложно определить, что там: кажется, три здания, два из которых похожи остеклением на зимние оранжереи.

Основной петербургский адрес Андрея Молчанова — знаменитый дом с ротондой и башенкой на Каменноостровском проспекте. Расположение отменное: самое респектабельное место Петроградской стороны, во дворе сад с бронзовой группой «Танцующие девочки», чуть поодаль — Аникушинский сквер. Это модерновое здание на рубеже тысячелетий построила фирма самого Молчанова. Даже среди коренных петербуржцев мало кто замечает, что это творение современности.

В доме всего 10 квартир. Во всех — высокие потолки, полукруглые гостиные и арочные дубовые окна. У Андрея Молчанова там самый дорогостоящий вариант — пентхаус площадью 270 квадратов в мансарде. Такая недвижимость обойдётся в сумму от 140 млн рублей.

Московское жильё Андрея Молчанова впечатляет ещё больше. Судя по базам, он может занимать двухуровневые хоромы на 385 квадратов в жилом комплексе Grand-Prix House в самом фешенебельном квартале города — Остоженке. Квартиры дома имеют большие террасы для зимнего сада, а также как минимум 15 панорамных окон с ориентацией на все четыре стороны света. Прекрасный вид открывается на Зачатьевский монастырь, «Москву-Сити» и исторический центр. Внутренняя территория благоустроена с привлечением лучших мастеров ландшафтного дизайна. Здесь и роскошный сад в японском стиле с искусственным водопадом, и прогулочные тропинки, вымощенные натуральным камнем. Цена на такую жилплощадь — около 630 млн рублей.

Старший сын Молчанова тоже живёт роскошно. Весь позапрошлый год и часть прошлого он проводил время в трёхкомнатной квартире в Большом Кисловском переулке. Это самое сердце Москвы — комплекс жилых домов «Кисловское», построенных в 1928–1929 годах для партийных бонз. Там жили, например, Семашко, Бонч-Бруевич и Новиков-Прибой. Стоимость трёшки сына Молчанова может превышать 60 млн рублей.

Но сейчас фактическая прописка у старшего сына Молчанова другая — клубный дом «Бакст» рядом с Патриаршими прудами. Здание так названо в честь художника Льва Бакста. Его картины — главное украшение фасада. Здесь есть всё для красивой жизни: круглосуточный консьерж исполняет любое желание жильцов; садовник ухаживает за внутренними садами, в которых журчат ручьи; в квартирах — дровяные камины, семиметровые окна и система «умный дом». В «Баксте» у сына Молчанова дуплекс площадью 230 квадратов. Цена — от 100 миллионов.

Согласно телефонным справочникам, старший сын Молчанова иногда проживает в петербургском пригороде на Угольном островке, омываемом Сестрорецким водохранилищем. Там он занимает особняк, построенный в альпийском стиле, примерной стоимостью 150–275 млн рублей.

На Новый год Молчановы ездят в деревню Пидьма Подпорожского района. Это живописная глушь: последний в сторону Петрозаводска населённый пункт Ленинградской области, дальше — болота и дороги нет. Здесь находится дача, которую Андрею Молчанову мог оставить прадед. Лайф нашёл её. Речь идёт, похоже, о целом поместье: тут и причал на реке Свири, и детский пиратский корабль для игр, и несколько строений разного назначения, над которыми возвышается большой трёхэтажный особняк. Цену домовладения предположить сложно: в округе нет ничего подобного. Вероятно, десятки миллионов рублей.

За семьёй Молчановых числилась и недвижимость попроще. Например, московские четырёхкомнатные апартаменты в новостройке на улице Марксистской (около 50 млн рублей) и петербургская двушка в сталинке на улице Карташихина (около 15 млн рублей).

Старший сын Молчанова учился в Нью-Йоркском университете. Согласно американскому справочнику, он мог в тот период снимать апартаменты в знаменитом 76-этажном небоскрёбе в Нижнем Манхэттене на Спрус-стрит, 8. Цена месячной аренды — от 4,6 до 25 тысяч долларов.

Сейчас старший сын работает в фирме отца, но в соцсетях указывает, что живёт в Женеве. Про среднего сына Молчанова известно, что он при рождении получил российский паспорт в Генконсульстве РФ в Швейцарии.

По информации деловой прессы, Андрею Молчанову в Италии принадлежат два домовладения общей площадью 899 кв. метров и земельные участки площадью 5,2 тыс. квадратов.

Станислав Сенькин, Евгений Кузнецов, Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”