«Там другой президент»: ЕС вывел из-под санкций нефть, которую добывают в Татарстане

Совет ЕС принял решение отменить ограничения на углеводороды,

которые добываются на территории Татарстана. Как отмечается в официальном пресс-релизе, это стало возможным благодаря учреждению в республике поста раиса

«Изучив ситуацию мы пришли к заключению, что в Татарстане

другой президент, поэтому ограничения, введённые против России, не должны распространяться

на эту республику, – заявил заместитель председатель Совета ЕС Шарль Латэн. – Так будет по крайней мере до тех пор, пока мы не поняли, в каких именно отношениях Татарстан состоит с Российской Федерации»

Разбирательства предположительно продлятся не менее года, к ним уже подключены ведущие юристы и эксперты по международному праву.

Полностью санкции с татарской нефти и газа будут сняты к 1

февраля 2023 года. Поставщики углеводородов будут обязаны предоставить

представителям ЕС документы, подтверждающие, что углеводороды были добыты

именно на территории Татарстана.

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