«Там другой президент»: ЕС вывел из-под санкций нефть, которую добывают в Татарстане
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Совет ЕС принял решение отменить ограничения на углеводороды,
которые добываются на территории Татарстана. Как отмечается в официальном пресс-релизе, это стало возможным благодаря учреждению в республике поста раиса
«Изучив ситуацию мы пришли к заключению, что в Татарстане
другой президент, поэтому ограничения, введённые против России, не должны распространяться
на эту республику, – заявил заместитель председатель Совета ЕС Шарль Латэн. – Так будет по крайней мере до тех пор, пока мы не поняли, в каких именно отношениях Татарстан состоит с Российской Федерации»
Разбирательства предположительно продлятся не менее года, к ним уже подключены ведущие юристы и эксперты по международному праву.
Полностью санкции с татарской нефти и газа будут сняты к 1
февраля 2023 года. Поставщики углеводородов будут обязаны предоставить
представителям ЕС документы, подтверждающие, что углеводороды были добыты
именно на территории Татарстана.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет