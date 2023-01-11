 

«Там другой президент»: ЕС вывел из-под санкций нефть, которую добывают в Татарстане

11.01.2023, 17:33, Разное
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Совет ЕС принял решение отменить ограничения на углеводороды,
которые добываются на территории Татарстана. Как отмечается в официальном пресс-релизе, это стало возможным благодаря учреждению в республике поста раиса

«Изучив ситуацию мы пришли к заключению, что в Татарстане
другой президент, поэтому ограничения, введённые против России, не должны распространяться
на эту республику, – заявил заместитель председатель Совета ЕС Шарль Латэн. – Так будет по крайней мере до тех пор, пока мы не поняли, в каких именно отношениях Татарстан состоит с Российской Федерации»

Разбирательства предположительно продлятся не менее года, к ним уже подключены ведущие юристы и эксперты по международному праву.

Полностью санкции с татарской нефти и газа будут сняты к 1
февраля 2023 года. Поставщики углеводородов будут обязаны предоставить
представителям ЕС документы, подтверждающие, что углеводороды были добыты
именно на территории Татарстана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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