 

“Вон из России!”: потрепанную лицемерку Орбакайте убрали навсегда

11.01.2023, 17:30, Разное
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В последнее время жизнь у певицы Кристины Орбакайте крайне тревожная. Весь прошлый год артистка пыталась не встревать в скандалы. Даже когда на ее мать Аллу Пугачеву посыпались обвинения, она не стала вступаться, сохраняя нейтралитет. Орбакайте прекрасно отдавала себе отчет, что если поддержит открыто ту или иную сторону – выбирать придется или Россию, или США. Метаться на две страны уже не получится. А пока она так и делает, ведь в Америке живет ее муж и дети, а в России весь заработок.

В последнее время Кристина Орбакайте словно ушла в тень. Она по-прежнему продолжает выступать в России, но от интервью и комментариев тщательно воздерживается. Однако как бы она ни старалась сохранять нейтралитет, в скандал певица все же вляпалась.

На съемках шоу “Дуэты” на телеканале “Россия 1” вышел конфуз во время выступления Кристины Орбакайте и Игоря Николаева. Артисты словно сговорились и нарядились в цвета украинского флага. Фанаты восприняли это как официальное заявление и выражение политической позиции. Ни Орбакайте, ни Николаев не прокомментировали скандал, однако критика сыплется в их адрес до сих пор.

Напомним, в Новый год Кристина Орбакайте покинула Россию вместе с супругом Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией и отправилась в США. Оттуда артистка публикует семейные снимки и продолжает сохранять нейтралитет, пытаясь усидеть на двух стульях. На одном из фото артистка предстала с растрепанными на ветру волосами. Она показала, как наслаждается жизнью в США. Впрочем, фанаты уже разглядели в ней лицемерку.

“А мне вы теперь не нравитесь! У вас камень за душой!”; “Ну как вам, Кристиночка, с камушком за душонкой живется? Желаю вам и всей вашей семье забвения”; “Писали, что ее убрали навсегда со всех муз программ”; “Вон из России! всей семейкой!” – написали бывшие поклонники. Таким образом они выставили ее за порог.


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