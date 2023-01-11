В поисках новых героев: какое кино поможет преодолеть кризис российской киноиндустрии

По мнению кинокритиков, будущее российского кино за молодыми кинематографистами и независимыми кинокомпаниями, а они, тем не менее, вряд ли откажутся от поддержки государства, от которого ждут увеличения объемов поддержки. А для этого им нужно будет идти в ногу со временем и поддерживать тренд на патриотическое кино. В то же время, по мнению кинокритика Ивана Афанасьева, молодежь уже не привлекает стилистика “ура-патриотизма”, она желает независимости и свободы в выборе тем для съемок фильмов. Таким образом, успех ждет тех, кто нащупает золотую середину.

Сегодня предостаточно фильмов о героях прошлого, но очень мало – о тех, кто защищает Родину в наши дни. Да и в целом, как отмечают критики, российские фильмы обсуждаются все больше в ироничном ключе, а граждане все меньше и меньше верят в отечественную киноиндустрию, предпочитая зарубежные и советские фильмы.

Например, как пять и десять лет назад, так и сегодня в канун Нового года по телевизору начинают крутить советские фильмы. Как правило, это “Операция Ы”, “Чародеи”, “Бриллиантовая рука”, и, конечно, “Ирония судьбы или с легким паром”. Еще стало модным снимать их ремейки, только такие фильмы на ТВ особо не задерживаются: несколько раз их “покрутят”, и снимают с показа, чтобы “не смешить людей”, как высказался один из представителей московского отдела КПРФ, рассуждая о современном кинематографе и творческой свободе его создателей.

По мнению кинокритика, минувший год впервые со времен Великой Отечественной, потребовал от общества мобилизации. И в то же время, появилось много новых драматичных сюжетов, демонстрирующих мастерство и мужество профессионалов, отвагу и неравнодушие добровольцев. Все это, по его мнению, помогло бы преодолеть “кризис идей, сюжетов и подлинного творчества”.

“За долгие месяцы спецоперации, исключая единственных “Лучших в аду”, кинематограф РФ, осмысляя то, чем живет народ, создал… ничего! Гора не родила даже мыши… Почему? Есть деньги. Техника. Кинотеатры, из которых сами ушли оккупировавшие их иностранные гиганты – не нужно конкурировать с “Марвелом” и иже с ним. Нет души и мысли. Пресловутого творческого порыва. Только сытая бледная немочь. И формат, стандарт – потому как капиталистическому производству всегда удобнее работать со стандартизированным продуктом, разве что разные этикетки изредка наклеивать”, – отметил партийный критик.

Фильм, который он упомянул, действительно отличается форматом от любого, снятого на патриотическую тему в последние годы. “Лучшие в аду”, созданные по инициативе петербургского бизнесмена Евгения Пригожина, вышли в октябре. С того времени фильм уже посмотрели более 100 миллионов раз. Он повествует о бое за высотное здание между двумя группами бойцов – “белыми” и “желтыми”. Его отличительная черта – отсутствие драматического сюжета в пользу детальной демонстрации боя. Обе группы отлично экипированы, они, кстати, вообще мало чем отличаются друг от друга – разве что цветными повязками на камуфляже. Именно в этом заключается основная идея, которую выразил один из персонажей актера Алексея Кравченко: “мы сражались сами с собой” и “противник думал также, как и мы”.

Фильм снят в жанре боевика и псевдодокументалистики, а сценарий к нему писал один из командиров ЧВК “Вагнер” Алексей Нагин, основываясь на личном боевом опыте, вынесенном из службы в Чечне, Грузии, Сирии, Ливии и Донбассе. Именно поэтому кинолента получилась такой реалистичной, что не раз отмечали в рецензиях и отзывах на просторах сети.

“Никто не вспоминает далекое детство в окопах, не придается романтике под обстрелом, не готовится к ужину при свечах с санитаркой, никто даже маме не пытался позвонить… Все внимание сосредоточено на бое. (…) И никаких маневров с ножом на вертолет в стиле Рэмбо. Сила соперников объективно оценена, супергероев нет. Все решают оценка ситуации до начала боя, приказы штабов и боевых командиров, слаженность боевых групп, способность быстро реагировать и решать новые препятствия, которые появляются уже по ходу боя”, — отмечают зрители в отзывах.

Фильм достаточно правдиво отражает работу профессиональных бойцов, и они вполне достойны называться современными российскими героями. Политики и общественники считают, что подобных фильмов должно быть больше. Главное, чтобы кинематографисты начали черпать темы для сюжетов из современных реалий – там предостаточно интересного.

“Я думаю, что сейчас таких фильмов нужно очень и очень много выпускать, для того чтобы все жители, особенно молодое поколение понимало, за что мы сражаемся, и за какое будущее мы стоим. Такие фильмы, они как раз-таки визуализируют образы и подвиги отдельно взятых людей, это сейчас очень важно, потому, что в нашей стране очень много героев. Такие истории необходимо обязательно поднимать, чтобы они “не залеживались”, чтобы о них знали все, и, естественно, важно, популяризировать это”, – прокомментировал фильм член совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров.