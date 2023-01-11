Российские автомобили становятся дороже, согласно исследованию

По данным исследования банка “Открытие”, больше всего в РФ за прошлый год подорожал китайский автомобиль Chery и Geely. Меньше всего подорожала российская Lada.

Эксперты выяснили, что больше всего в 2022 году подорожали автомобили Chery и Geely. Однако больше всего снизились в цене автомобили Lada. Они проанализировали изменения средних цен на самые популярные новые автомобили до 2022 года. Средняя цена отечественного внедорожника Lada Niva Travel на конец составила 1,08 млн рублей. Это на 10,9% выше, чем в январе 2022 года. Среди самых дорогих также оказались Lada Granta – 829,2 млн рублей (рост на 11,1%) и китайский FAW Bestune 77 – 2,2 млн (рост на 14,9%).

Эксперты также отметили, что на Lada Vesta, один из самых популярных российских автомобилей 2022 года, цена снизилась. За год она подорожала на 23,7%. Цена UAZ Patriots выросла примерно на 25%. В первой десятке еще два “корейца” – Hyundai Tucson и Kia Seltos. Их цены выросли на 29,3% каждая.

У двух китайских моделей цены выросли почти одинаково. Changan CS75FL подорожал на 24,8%, а Haval Jolion – на 31,3%. Эксперты обнаружили, что цена китайских автомобилей Changan C35 Plus, Chery Tiggo 7 Pro и Exeed TXL, а также трех моделей от Geely – Atlas Pro и Tugella выросла на 43% и 60% соответственно. Chery Tiggo 8 Pro Max выделился в этом рейтинге. Этот паркетник оказался дороже остальных как в процентном соотношении (73,4%), так и в абсолютных цифрах (1,6 млн рублей).

Эксперты прогнозируют, что “залежавшиеся” китайские автомобили в ближайшие месяцы можно будет приобрести в два раза дешевле или дороже. Цены на новые модели 2023 года могут вырасти на 10-12% во втором квартале.