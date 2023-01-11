Газпром поставляет газ из Украины через газотранспортную систему Суджа

Газпром поставляет газ на Украину в объеме, который был подтвержден Украиной через газомониторинговую станцию (ГМС) “Суджа” – 35,5 миллиона кубометров 11 января 2011 года на ГМС “Сохрановка”. По словам Сергея Куприянова, российского представителя, заявка была вновь отклонена.

Украина прекратила прием газа, транзитируемого через ГИС “Сохрановка”, в мае. Это было связано с тем, что ГИС теперь находится под контролем российских войск, которые расположены на территории “ЛНР”. ГИС “Суджа” была единственным входом, через который был разрешен транзит газа в Европу. По данным “Газпрома”, транспортировать все объемы в Суджу технически невозможно. Все обязательства перед европейскими потребителями выполнены, все услуги по транзиту оплачены.

Исключительно в течение нескольких дней поставки российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу с мая находились на уровне 40-43 000 000 кубометров в сутки. Однако с 4 января этот показатель упал ниже 38 000 000 кубометров.