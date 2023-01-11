Будет лебезить – Личное мнение
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Помните, как недавно тётя-подлиза Собчак показывала новый дом и растекалась патокой, рассказывая о комнате для дочери Богомолова от Дарьи Мороз?
«Сначала я была против. Но потом я села и подумала, что это ее жизнь, ее отец», — высказалась бывшая жена Константина.
Фото: Соцсети
То есть, совершенно логично будет предположить, что Дашка держит Ксюшку в ежовых рукавицах.
Бывшая-то она бывшая, но влияние на Богомолова есть.
Пока Собчак лебезит, бывшая жена молчит и не возражает, чтобы дочка бывала у отца. Как только Собчак перестанет быть такой услужливой тётей-подлизой, Дашка тут же вынесет мозг Богомолову.
«Я на самом деле благодарна Ксении. Все проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии», — резюмировала Дарья.
Конечно, запретить видеться отцу и дочери мать не может, но зато способна высказать недовольство бывшему мужу. А он, зная характер Собчак, начнёт уже разбираться с Ксенией.
К чему приведёт скандал, Собчак прекрасно понимает. Константин любит комфорт, чтобы дома было тихо, а потому Ксения лебезит и будет лебезить.
Многие гадают, на чём держится брак Богомолова и Собчак. Я думаю, на том, что Ксения прогнулась под мужа и предупреждает не только скандалы, но и любые возможные поводы для них.
А вы можете показать свой характер в браке?
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Источник: Лена Миро
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