 

Будет лебезить – Личное мнение

11.01.2023, 16:55, Разное
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Помните, как недавно тётя-подлиза Собчак показывала новый дом и растекалась патокой, рассказывая о комнате для дочери Богомолова от Дарьи Мороз?

«Сначала я была против. Но потом я села и подумала, что это ее жизнь, ее отец», — высказалась бывшая жена Константина.


Фото: Соцсети

То есть, совершенно логично будет предположить, что Дашка держит Ксюшку в ежовых рукавицах.

Бывшая-то она бывшая, но влияние на Богомолова есть.

Пока Собчак лебезит, бывшая жена молчит и не возражает, чтобы дочка бывала у отца. Как только Собчак перестанет быть такой услужливой тётей-подлизой, Дашка тут же вынесет мозг Богомолову.

«Я на самом деле благодарна Ксении. Все проходит дружелюбно, тепло. Аня приезжает всегда в хорошем моральном состоянии», — резюмировала Дарья.

Конечно, запретить видеться отцу и дочери мать не может, но зато способна высказать недовольство бывшему мужу. А он, зная характер Собчак, начнёт уже разбираться с Ксенией.

К чему приведёт скандал, Собчак прекрасно понимает. Константин любит комфорт, чтобы дома было тихо, а потому Ксения лебезит и будет лебезить.

Многие гадают, на чём держится брак Богомолова и Собчак. Я думаю, на том, что Ксения прогнулась под мужа и предупреждает не только скандалы, но и любые возможные поводы для них.

А вы можете показать свой характер в браке?

Источник: Лена Миро


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