 

Эдди Мерфи высмеял инцидент с Уиллом Смитом в речи на “Золотом глобусе” — эта шутка не попала в эфир

11.01.2023, 16:53, Разное
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Ни одна премия не обходится без оплошностей и казусов. Церемония “Золотой глобус” не стала исключением благодаря нескольким персонам. Так, сначала Дженнифер Кулидж решила, что она находится на “Оскаре”, а затем и Эдди Мерфи пошутил со сцены до того колко, что момент пришлось вырезать из эфира. Об этом пишет Entertainment Tonight.

Американский комик и актер получил награду имени Сесиля Б. Де Милля “за выдающиеся заслуги в кино”. После того, как Мерфи забрал статуэтку, он произнес юмористическую речь о достижении успеха. 

Существует четкий план, которому стоит следовать для достижения успеха, процветания, долголетия и душевного спокойствия. Я придерживаюсь его на протяжении всей своей карьеры. Это всего лишь три вещи: плати налоги, занимайся своими делами и не произноси имя жены Уилла Смита.

Звездные гости премии тут же принялись громко смеяться и аплодировать. Чего, кстати, нельзя сказать об организаторах шоу, которые незамедлительно подвергли шутку цензуре.

После того, как во время церемонии “Оскар” Уилл Смит ударил ведущего, комика Криса Рока, за шутку о его жене Джаде, многие зрители, а также коллеги осудили его. Американская киноакадемия также отметила, что насилие в любом виде неприемлемо. Сам Уилл Смит извинился дважды. Один раз, когда получал премию “Оскар” за роль в фильме “Король Ричард”, а второй – публично в социальных сетях, сделав заявление. 

Напомним, летом легендарный комик своего поколения и гордый отец десятерых детей, 61-летний Эдди Мерфи, повел старшую дочь к алтарю. 32-летняя Бриу Мерфи связала себя узами брака с актером Майклом Ксавьером. 


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