Канада купит для Украины американский комплекс NASAMS

Канада сообщила о намерении приобрести для Украины американский зенитно-ракетный комплекс NASAMS, пишет CBC. Эта система будет передана Киеву в рамках пакета помощи, о котором канадский премьер Джастин Трюдо объявил ещё в ноябре прошлого года, говорится в статье.



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Канада закупит американский зенитно-ракетный комплекс NASAMS для Украины, пишет CBC со ссылкой на офис канадского премьер-министра.

Об этом стало известно во вторник во время саммита лидеров стран Северной Америки в Мехико после встречи канадского премьера Джастина Трюдо с американским президентом Джо Байденом.

Позднее Министерство национальной обороны Канады подтвердило эту покупку в своём пресс-релизе.

«Пожертвование Канадой комплекса NASAMS поможет Украине укрепить свои системы ПВО от разрушительных воздушных атак на военные объекты, объекты критической гражданской инфраструктуры и населённые пункты», — говорится в пресс-релизе оборонного ведомства.

В сообщении также говорится, что это пожертвование обойдётся приблизительно в $406 миллионов и будет входить в пакет помощи Киеву на сумму $500 млн, о которой Трюдо объявил в ноябре 2022 года. Однако в пресс-релизе не уточняется, когда система должна прибыть на Украину.