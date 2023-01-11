Стало известно, как домашние животные влияют на мозг пожилых людей

Научные сотрудники из Соединенных Штатов Америки пришли к выводу, что домашние животные могут помочь в поддержании нормальной работы головного мозга пожилых людей. Результаты исследования на эту тему опубликованы в журнале Journal of Aging and Health.

Эксперты проанализировали результаты национального опроса, в котором около 20 тысяч человек старше 50 лет сообщали, есть ли у них домашние питомцы. Результаты продемонстрировали, что у добровольцев, которые имели животных, наблюдалось меньше проблем с краткосрочной и долгосрочной памятью. Примечательно, что среди более молодых участников такие различия не наблюдались.

Специалисты рассказали, что благодаря домашним животным люди больше двигаются, испытывают меньше стресса и меньше страдают от одиночества.