 

Блокадница не может выйти из дома, опасаясь получить травму на обледенелом тротуаре в Петербурге

11.01.2023, 16:35, Разное
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Жительница блокадного Ленинграда Анна Титтонен опасается выходить зимой на улицу из-за неубранной коммунальщиками наледи. Пожилая женщина получила прошлой зимой серьезную травму. Она упала на скользком тротуаре и раздробила кость.

Инцидент произошел недалеко от ее дома. Прохожий помог потерпевшей вызвать скорую помощь. Пенсионерка не стала подавать в суд на виновников происшествия.

 «Я никуда не жаловалась, мужчина приподнял, скорую мне вызвали и увезли, а я позвонила внучке. У меня же здесь и внуки, и правнуки живут. Она приехала туда, нас отвезли в Сестрорецк», — рассказала она.

Жительница блокадного Ленинграда отметила, что с прошлого года ситуация не изменилась. Родственники опасаются за жизнь и здоровье женщины, поэтому не отпускают ее на улицу. Пенсионерка констатировала, что наледь встречается по всему городу. 

«Ну это везде. Например, спускаешься где-то или пройти надо дорогу, где машины ходят. Конечно, боюсь, я сама теперь боюсь ходить», — добавила она.

СМИ постоянно сообщают о подобных происшествиях в Петербурге, однако губернатор Александр Беглов не спешит решать проблему неубранных от снега и льда улиц. Осенью градоначальник заявил, что город закупил достаточное количество техники, но ситуация так и не изменилась.


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