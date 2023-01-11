Мнение: Европа снова собирается разорять соседей

Чем шире вагоны, тем лучше. И загрузить можно больше, и койки в купе длиннее. У меня рост два метра, так что я вагоны европейского типа отвергаю — они настолько тесные, что в 21-м веке делать им откровенно нечего. Российские вагоны тоже далеки от идеала, так как отечественные инженеры испытывают странную любовь к коротким койкам, но у нас, по крайней мере, ширина колеи на 9 сантиметров шире, сами вагоны тоже. Если железнодорожники начнут думать о пассажирах, проблему хотя бы теоретически можно решить.

В общем, европейская узкая колея плоха. Европейцы вечно бросаются в крайности. То один австриец начнёт проектировать сверхширокую колею в три метра, то вот сейчас Еврокомиссия решила принудительно пересадить всех на свою узкую колею (ссылка).

Финляндия, кстати, сразу отказалась переходить с российской имперской колеи на обрезанную европейскую. Причина даже не в том, что будут съедены 9 сантиметров, — хотя и это важно, — а в том, что перекладывать железные дороги по всей стране, менять весь парк вагонов и локомотивов очень дорого. Это как если бы вам предложили сделать ваш автомобиль покороче, чтобы он помещался в парковочное место у офиса. Целое приключение ведь будет: разрезать автомобиль надвое, сварить заново, перебрать все коммуникации, покрасить… Дурацкая затея, если за неё не заплатят.

Украина, Молдова и Прибалтика, впрочем, могут на требование Евросоюза согласиться. Как раз проект для лимитрофов: чтобы местные политики могли набить себе карманы во время очередной продажи собственного народа Западу. Ещё и кредит под это дело возьмут, дадут иностранным банкам заработать.

Это всё была преамбула. Посмотрим теперь на карту мира. Мы увидим, что в Европе колея 1435 мм, в России — 1520 мм, в Индии — 1676 мм. В Китае, к сожалению, узкая европейская колея, ещё одна причина выставить колонизаторам счёт. В некоторых странах Юго-Восточной Азии распространена карликовая метровая колея, а в Ирландии, Испании и Португалии свои национальные особенности, 1600 и 1668 мм. В Африке железных дорог не так много, а Америку можно в расчёт не брать, так как США недоговороспособны, и так как строительство железнодорожного моста через Берингов пролив — проект слишком далёкий, чтобы обсуждать его всерьёз. Есть ещё Австралия, там три вида колеи, но про неё и говорить смешно.

В общем, на планете сейчас целый железнодорожный зоопарк (ссылка) — от 260 мм до 3000 мм, если считать исторические проекты, и от 381 мм до 2000 мм, если считать только действующие.

Понятно, что это проблема, и что эту проблему надо решать. Всем, кроме американцев, будет выгодно, если поезда смогут ездить из Шанхая в Париж без перестановок колёсных пар и тому подобных ухищрений. Аналогичным образом вся планета пользуется метрами с килограммами, и только враги прогресса, американцы, цепляются за свои футы с фунтами.

Однако раз проблема общая, то и решать её тоже надо сообща. Крупные игроки, — Китай, Индия, Россия, Евросоюз, — должны собраться вместе и составить план. Выбрать единый стандарт колеи и всем кагалом, помогая друг другу, постепенно на него перейти. Проект дорогостоящий, но на периоде в несколько десятилетий он должен окупиться за счёт повышения связности континентов и за счёт унификации техники.

Какую конкретно ширину колеи выбрать, зауженную европейскую или просторную индийскую, вопрос обсуждаемый, можно найти аргументы для каждого варианта. Важнее не конкретные миллиметры в документе, а совместная работа — чтобы государства, которым придётся перестраивать свои железные дороги, не чувствовали, что их надули. Очевидно, что страны, у которых по счастливому совпадению колея останется прежней, должны будут оплатить часть расходов по переходу на новую колею остальным.

А что вместо этого делает Евросоюз сейчас? Он заявляет: мы приняли удобное только для нас решение, и мы будем давить на соседей, чтобы вынудить их потратить огромные деньги в чужих интересах. Понятно, что для соседей это неприемлемо. И если сервильную Финляндию Евросоюз сможет при желании поставить окриком на колени, то с Россией, например, он не сделает ничего. Договариваться с хищным Евросоюзом на невыгодных для нас условиях мы не будем.

Собственно, в этом и заключается главная проблема Запада. Он считает всех остальных варварами, мнение которых не нужно принимать в расчёт. Если варваров можно продавить силой, отлично. Если нет, значит варваров нужно надуть. Сценарий «мы садимся с варварами за стол переговоров и честно вырабатываем взаимовыгодное решение» европейцам и американцам глубоко чужд. Объяснить им, что можно жить без жульничества, столь же сложно, как объяснить еноту, почему нельзя воровать объедки из мусорного бака.

Если рядом с вами живут еноты, запирайте мусорный бак на крепкую защёлку, иначе никак.