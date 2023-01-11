Эрдоган одобрил идею гуманитарных коридоров для раненых в связи с обстановкой на Украине

Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал идею организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны конфликта на Украине, об этом он сообщил на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке» в Анкаре.

С инициативой об организации таких коридоров выступил омбудсмен по правам человека Турции Шереф Малкоч. Эрдоган поддерживает это предложение, передает ТАСС.

При этом такие коридоры должны работать не только в контексте ситуации на Украине, но также и в связи с происходящим в Сирии, Ливии, Азербайджане. Эрдоган пояснил, что в Турции будут принимать и лечить раненых из зон этих конфликтов, а потом отправлять обратно.

Ранее глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи сообщил, что по морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации «зерновой сделки» вывезено почти 17 млн тонн сельхозпродукции.

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