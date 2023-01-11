Эрдоган одобрил идею гуманитарных коридоров для раненых в связи с обстановкой на Украине
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Президент Турции Тайип Эрдоган поддержал идею организации гуманитарных коридоров для вывоза раненых из зоны конфликта на Украине, об этом он сообщил на международной конференции омбудсменов «Будущее прав человека в XXI веке» в Анкаре.
С инициативой об организации таких коридоров выступил омбудсмен по правам человека Турции Шереф Малкоч. Эрдоган поддерживает это предложение, передает ТАСС.
При этом такие коридоры должны работать не только в контексте ситуации на Украине, но также и в связи с происходящим в Сирии, Ливии, Азербайджане. Эрдоган пояснил, что в Турции будут принимать и лечить раненых из зон этих конфликтов, а потом отправлять обратно.
Ранее глава Минсельхоза Турции Вахит Киришчи сообщил, что по морскому гуманитарному коридору из портов Украины с начала реализации «зерновой сделки» вывезено почти 17 млн тонн сельхозпродукции.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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