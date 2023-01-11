Прокуратура Петербурга: Суд оштрафовал на 70 тыс. рублей рэпера Oxxxymiron

Октябрьский суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 70 тыс. рублей рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров, признан в РФ иноагентом) за публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга.

По сообщению ведомства, суд привлек Федорова к административной ответственности и назначил наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей, передает ТАСС. Поводом для разбирательства стала песня Федорова «Ойда», клип на которую был размещен в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее в клипе «Ойда» рэпера Мирона Федорова (Oxxxymiron, признан иноагентом) выявили призывы к нарушению территориальной целостности России, возбуждено административное дело.

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