Здание МИД Афганистана попытался подорвать террорист-смертник
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В здание министерства иностранных дел временного правительства Афганистана попытался проникнуть террорист-смертник, сообщил замглавы канцелярии премьера правительства талибов (движение запрещено в РФ и признано террористическим) Ахмадулла Муттаки.
Террорист-смертник попытался проникнуть в здание МИД, его остановила охрана у дверей, после чего тот подорвал себя, сообщил Муттаки, передает ТАСС.
Ранее канал Al Jazeera сообщал со ссылкой на источники, что взрыв произошел у здания МИД в Кабуле. По данным канала, погибли семь человек, 10 ранены.
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