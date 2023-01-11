Здание МИД Афганистана попытался подорвать террорист-смертник

В здание министерства иностранных дел временного правительства Афганистана попытался проникнуть террорист-смертник, сообщил замглавы канцелярии премьера правительства талибов (движение запрещено в РФ и признано террористическим) Ахмадулла Муттаки.

Террорист-смертник попытался проникнуть в здание МИД, его остановила охрана у дверей, после чего тот подорвал себя, сообщил Муттаки, передает ТАСС.

Ранее канал Al Jazeera сообщал со ссылкой на источники, что взрыв произошел у здания МИД в Кабуле. По данным канала, погибли семь человек, 10 ранены.

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