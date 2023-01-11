Скандалы: Охота к миллиардам

Владимир Лисин в четвёртый раз стал самым богатым российским олигархом

Активы металлургического магната за год обесценились на 7,8 млрд долларов. Но всё же другие российские миллиардеры потеряли в ушедшем году больше. Возможно, сказался тот факт, что санкции против Владимира Лисина ввела только Австралия. Так что теперь он возглавляет рейтинг российских толстосумов с состоянием 18,4 млрд долларов. Главные активы Лисина – Новолипецкий металлургический комбинат, Первая грузовая компания и Первая портовая компания. Хотя точно ли всё это принадлежит ему?

Последняя связанная с Владимиром Лисиным новость имеет скандальный оттенок. Дело в том, что он увлекается стрелковым спортом и охотой. В своё время он даже купил старинный замок в Шотландии, чтобы охотиться на птицу в приписанных к тому угодьях. А в 60 километрах от Москвы олигарх построил себе резиденцию «Лисья нора», в которой помимо прочих атрибутов роскошной жизни организован сафари-парк и стрелковый комплекс экстра-класса, где иногда даже проходят соревнования. Неудивительно, что миллиардер получил статус президента Стрелкового союза России, а в 2018-м он был избран президентом Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF). Так вот, прошлой осенью в Каире состоялись соревнования на Кубок президента ISSF. На сайте федерации было прямо сказано: «призовой фонд учреждён президентом ISSF», а составлял он 835 тыс. долларов. Однако пока длились соревнования, федерация выбрала нового президента – итальянца Лучано Росси, который лет восемь значился в ней на второй позиции. После этого Лисин взял назад своё обещание выплатить призовые спортсменам. Теперь Международная федерация спортивной стрельбы ищет нового спонсора.

О том, что Владимир Лисин прижимист на траты, говорили и писали много. Наверное, такой подход к деньгам и позволяет стать миллиардером. Но иногда подобные причуды в стиле дяди Скруджа выглядят анекдотично. К примеру, известно, что, уже будучи мультимиллиардером, Владимир Лисин предлагал двум бизнесменам купить бизнес-джет в складчину, чтобы не тратиться самому на его обслуживание.

Впрочем, желание Лисина не выпускать деньги из рук порой может выйти боком его партнёрам. Так произошло с Николаем Максимовым, который в 2007 году продал структурам Лисина половину своего металлургического холдинга «Макси-групп», чтобы получить средства на развитие бизнеса. Получив первый транш в размере 300 млн долларов, Максимов вложил его в бизнес и ждал ещё 300 млн, но НЛМК не спешил с переводом средств. Не спешил до такой степени, что у компании возникли трудности с другими кредиторами. Получается, дождавшись ухудшения ситуации на «Макси-групп», НЛМК инициировал аудиторскую проверку и обвинил команду Максимова в выводе средств. Максимов несколько лет ходил под статьёй о превышении полномочий, а в 2011 году даже был отправлен в СИЗО по заявлению НЛМК. Последняя активность по уголовному делу наблюдалась в 2019 году, а годом ранее «Макси-групп» был обанкрочен под контролем НЛМК. История с «Макси-групп» многим напомнила начало бизнес-карьеры Владимира Лисина, когда рейдерские захваты предприятий были в порядке вещей.

В конце 80-х будущий магнат дослужился до должности заместителя гендиректора Карагандинского металлургического комбината, который тогда возглавлял будущий вице-премьер Олег Сосковец. В то время была провёрнута мутная схема по налаживанию поставок на экспорт некондиционного металла (на продажу качественного металла существовала госмонополия). Далее Сосковец пошёл во власть и стал на какое-то время соратником президента Ельцина. А бывший его зам устроился на работу в компании Trans Commodities и Trans-Word Group (TWG), в которых использовал уже полученные навыки. Последняя фирма известна тем, что контролировалась братьями Черными, которые не без помощи группировок брали под контроль активы советской металлургии. От TWG Владимир Лисин курировал и НЛМК, но в какой-то момент перевёл финансовые потоки завода на свою личную торговую компанию, зарегистрированную в Ирландии. Остаётся загадкой, как грозные братья Черные простили ему такой финт. Также неясно, где Лисин мог взять деньги на выкуп почти половины акций завода у американцев, в том числе у Джорджа Сороса. В связи с этим имеет право на жизнь версия, согласно которой на НЛМК Владимир Лисин является лишь фронтменом истинных теневых владельцев. Это отчасти объясняет его прижимистость и скромность. Ведь, согласитесь, удивительно, что у самого богатого российского бизнесмена нет даже собственной яхты. Но если предположить, что прибыль он отдаёт «кому следует», то всё становится на свои места.

Самые богатые

Владимир Потанин, президент ХК «Интеррос» и ГМК «Норильский никель», занял вторую строчку в рейтинге «Форбса» с состоянием 17,3 млрд долларов.

Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, оказался на третьем месте, где наверняка чувствует себя неуютно. Дело в том, что ещё весной Дуров попросил «Форбс» не называть его российским бизнесменом. Его представитель отметил, что программист уехал из России ещё в 2014 году и не собирается возвращаться. И действительно, уже тогда Дуров опубликовал пост под говорящим названием «Семь причин не возвращаться». С тех пор Дуров успел получить гражданство островного государства Сент-Китс и Невис, а затем – Франции. В последние годы он живёт в Дубае, где находится и штаб-квартира Telegram. Впрочем, в списке миллиардеров ОАЭ Дуров выглядел совсем уж неуместно. В нём он лидировал с кратным отрывом от четырёх других участников, которые обладают состояниями в 2–4 млрд долларов. Активы Дурова «Форбс» между тем оценивает в 15,1 миллиарда. По сути, это предполагаемая цена Telegram, которую гипотетически можно получить, продав акции компании на бирже.

Леонид Михельсон, основатель газовой компании «НОВАТЭК», занял четвёртую строку рейтинга с состоянием 14 млрд долларов. Это на 10,9 млрд меньше, чем годом ранее. К слову, в 2016-м Михельсон был на первом месте. 2022 год стал для «НОВАТЭКа» вполне успешным: СПГ продолжает продаваться на внешних рынках, к тому же «НОВАТЭК» стал главным претендентом на доли иностранных компаний, которые вышли из проекта «Сахалин-2». Кроме того, «НОВАТЭК» по поручению государства будет газифицировать Камчатку, за что рассчитывает получить преференции при распределении лицензий на добычу газа.

Алексей Мордашов оказался в этот раз на пятом месте, провалившись сюда с первого. Состояние его за год сократилось более чем вдвое – с 29,1 до 13,2 миллиарда. Это наверняка связано с западными санкциями как против Мордашова лично, так и против подконтрольной его семье «Северстали». Сейчас адвокаты магната вовсю работают над смягчением санкций. В европейские суды подавались соответствующие иски. А на днях стало известно, что Мордашов вышел из капитала банка «Россия». Именно владение долей в «России» ставили Мордашову в вину западные политики. Банк «Россия» же помимо прочего упрекают в том, что он имеет допофисы в Крыму.

Дмитрий Игонин

Оригинал материала: “Наша Версия”