 

Россиян предупредили об ухудшении качества сотовой связи

11.01.2023, 16:08, Разное
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Жители России могут почувствовать снижение качества сотовой связи в ряде регионов. Кроме того, возможно повышение тарифов на связь.

“Это заметит небольшое количество пользователей. […] Существует вероятность, что услуги связи в России в 2023 году подорожают, в частности, из-за санкционных сложностей, но Федеральная антимонопольная служба очень строго следит за такими действиями”, — цитирует генерального директора некоммерческой организации “Цифровые платформы” Щельцина URA.ru. Специалист объяснил, что это связано с рядом санкционных сложностей.


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