“Будут плановые роды”: собравшаяся рожать третьего Бородина показала огромный живот

Телеведущая и блогерша

Ксения Бородина на днях вернулась из Таиланда. В жаркой тропической стране она

с двумя дочерями встретила новогодние праздники. По признанию Ксении, она приезжает в Тай каждые два-три года. Но отпуск имеет свойство заканчиваться

— теледива уже в Москве.

По признанию телеведущей, ей

уже пора входить в режим и сбрасывать набранные килограммы. А пока Бородина

перестраивается на новый часовой пояс, она ранним утром отвечает на вопросы поклонников

в социальных сетях.

“У вас будут плановые

роды? Уже назначен день?” — поинтересовался неизвестный подписчик. На

такой вопрос Ксения Бородина ответила в шутливой форме: “Я, конечно, чуток

поправилась, но это не повод меня на роды отправлять”.

Вдобавок к такому ответу телеведущая

прикрепила фотографию, обработанную в фотошопе. Ксения сама пририсовала себе огромный

живот, чтобы подкрепить слухи о своей беременности.

Шутки шутками, но

38-летняя Ксения не оставляет надежды стать мамой и в третий раз. Когда-то в

своем микроблоге она уже поделилась с подписчиками: беременность и роды после

40 лет ее не пугают. Если Бородина встретит любимого мужчину, она готова родить

и в третий раз.