“Будут плановые роды”: собравшаяся рожать третьего Бородина показала огромный живот
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Телеведущая и блогерша
Ксения Бородина на днях вернулась из Таиланда. В жаркой тропической стране она
с двумя дочерями встретила новогодние праздники. По признанию Ксении, она приезжает в Тай каждые два-три года. Но отпуск имеет свойство заканчиваться
— теледива уже в Москве.
По признанию телеведущей, ей
уже пора входить в режим и сбрасывать набранные килограммы. А пока Бородина
перестраивается на новый часовой пояс, она ранним утром отвечает на вопросы поклонников
в социальных сетях.
“У вас будут плановые
роды? Уже назначен день?” — поинтересовался неизвестный подписчик. На
такой вопрос Ксения Бородина ответила в шутливой форме: “Я, конечно, чуток
поправилась, но это не повод меня на роды отправлять”.
Вдобавок к такому ответу телеведущая
прикрепила фотографию, обработанную в фотошопе. Ксения сама пририсовала себе огромный
живот, чтобы подкрепить слухи о своей беременности.
Шутки шутками, но
38-летняя Ксения не оставляет надежды стать мамой и в третий раз. Когда-то в
своем микроблоге она уже поделилась с подписчиками: беременность и роды после
40 лет ее не пугают. Если Бородина встретит любимого мужчину, она готова родить
и в третий раз.
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