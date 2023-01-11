Мнение: Хоть похоже на Россию…



Лула да Сильва, “бразильский Байден”

Замечательный Глеб Кузнецов заканчивает свою сагу о том, что происходит в современной Бразилии. Если коротко – в ней, как и везде, экспортеры “делают” в своей стране всех, кто пытается барахтаться по старинке, “с опорой на внутренние силы”. В России Путин очень долго пытался сидеть на двух стульях одновременно: экспортеров он в итоге победил, но сорвался в войну и закончит еще хуже Болсонару. Итак Глеб (цит. по его ФБ):

“Обещал вчера закончить разбор воскресной бразильской веселухи описанием контекста в котором водевиль играли. И вот оно.

– Сам Лула. Не в той физической и интеллектуальной форме, что был раньше. Собственная тень, бразильский Байден. Пережил потерю жены, которой обязан многим в карьере, тюремное заключение, рак. Ему под 80. Старый, надломленный, крайне нездоровый и находящийся под внешним контролем человек. Избирательная кампания Лулы – набор обращений к двум аудиториям: к бедным – его пастве – «посмотрите, что я делал 15 лет назад и не спрашивайте, что я буду делать дальше», и обращение статусных «лулистов» к внешним игрокам. Заигрывание со всеми модными повестками – от ковида до климата. Нет ничего в мире, помеченного как «прогрессивное», чего команда Лулы не обещала бы воплотить с опережентем вопреки традиции, состоянию общества, структуре экономики;

– Элита «лулистов» ориентирована на «экспорт» во всех смыслах. Граждане мира. Рантье побережья, карликовые, но влиятельные диаспоры («ливанцы», которых в районе 5%, дали Бразилии вице-президента Алкмина, экс-президента Темера, министра экономики и экс-кандидата в президенты Аддада и еще кучу представителей суперэлиты), банкиры, судьи и адвокаты, менеджмент экспортно ориентированных компаний (прежде всего госкомпаний, которые Болсонару полагал продать), «образованный класс» больших университетов, где изучают Право, Философию, Гендерные исследования, Постколониализм. Это наследственная олигархия в аристотелевском смысле.

– «Болсонаристы» – сельское хозяйство, локальный ритейл, внутренняя же логистика, мелкий и средний бизнес, внутренние малозначительные университеты. Особняком стоят военные и силовики, высшая часть которых относится к наследственной аристократии, но при этом «прогрессивной» элитой не признается равной. Чего не хочет внутренняя Бразилия? Инфляции. Чего хочет? Безопасности. Определенности. Развития без потрясений и социальных инноваций.

– Первые шаги «переходной команды». Отмена потолка госрасходов с анонсом подъема з/п высшего госсектора в 1.5 раза (что дает представление о проектируемой инфляции). Отмена антикоррупционных правил, ограничивающих переход из госадминистрирования в частный сектор. Сворачивание программ приватизации. Зачистка госсектора от людей с «неправильными» карьерами – анонсировано увольнение нескольких тысяч госслужащих с «военными» корнями. Разумеется, обещание раздач денег бедным. (Инфляция обеспечит необходимый приток через увеличение номинальной выручки экспортеров).

– Позиция суперигрока занята «прогрессивными» судьями Верховного суда, назначенными в большинстве Лулой в два срока, его наследницей Дильмой и Темером. Элита побережий счастлива. Элита внутренней Бразилии подлежит и уже подвергается старательному перевоспитанию фактически всевластным ВС. Дедушка играет роль психотерапевта для бедных, иконы «прогресса» заграницы.

– Причина раскола – победители для побежденных места не оставляют. Как будут жить люди, работающие на внутренний рынок, в условиях инфляции, никого не интересует. Petrobras, Vale, энергетики, телеком дадут рекордную выручку при все более дешевом реале. Доступ к деньгам и позициям внутри этих компаний для представителей административных и образовательных элит побережья сказочно облегчится. Госслужба рекрутирует «правильных людей». Осознавая это, внутренняя Бразилия видит угрозу своему существованию. Для нее – помимо Верховного суда, цензуры и защиты демократии «нонстоп» предлагается еще и крайнее усложнение доступа к владению оружием, что дополнительно возмущает в условиях проблем с безопасностью. Зато внешние игроки счастливы и прибылям от долей в госкомпаниях, и набору повесток новой власти – от вакцинации детей от ковида до EGS.

– Бразилия «третьего Лулы» – попытка построить экспортоориентированное государство новым способом. Выйти за пределы неудобных для «цивилизованного мира» моделей: военная хунтаавтократия vs «демократия в стиле «короли и капуста». «Просвещенная», ориентированная на мировые образцы бюрократия, формально находящаяся внутри демократического поля, но обладающая достаточным силовым, административным и финансовым ресурсом, чтобы держать в узде равно бедных и средних (Глеб Кузнецов)

Жалко, что в РФ это никому неинтересно. У нас народ – кремень: умирать будет, но из принципа ничем не заинтересуется.