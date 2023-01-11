Как следовать тенденциям 2023 года, не отказываясь от элегантности и комфорта: секреты создания луков для женщин за 45

Некоторые женщины возраста 45+ перестают следить за модными трендами, полагая, что они ориентированы исключительно на молодежь. Но это заблуждение. Мода достаточно демократична, поэтому можно найти современные подходящие тенденции в зависимости от своего возраста. Разбираем самые удачные.

Спортивная обувь

Не следует полностью отказываться от спортивных вещей в пользу классических и традиционных. Попробуйте сочетать одно с другим. Например, классические брюки прямого кроя прекрасно смотрятся с кедами или кроссовками и бомбером.

Обратите внимание на то, что в этом году трендовыми являются высокие кеды. Их можно комбинировать с утепленными брюками и свитерами, создавая таким образом лук в повседневном стиле.

Цветные вещи

Если вам за 45 лет, то ваш гардероб не должен полностью состоять из вещей темных оттенков. Освежите свои кэжуал-луки с помощью яркой одежды, будь то пуховик или брючный костюм. Насыщенные оттенки омолаживают, осовременнивают любой наряд. Вы также можете носить яркие вещи на работу в офис. Достаточно просто включить в свой наряд одно такое акцентное изделие. К примеру, сочетать темный брючный костюм с яркой водолазкой.

Обратите внимание на то, что в этом году трендовым будет красно-малиновый оттенок. Также можете смело пополнять гардероб зеленой, оранжевой одеждой.

Блейзер и джинсы

Еще одно сочетание классики и современности. Изделия из денима традиционно считаются молодежными. Однако они совершенно по-другому смотрятся, когда вы выбираете классический фасон. Например, брюки из денима прямого кроя или джинсовые кюлоты (палаццо). Сочетайте такой низ с верхом из блейзера и рубашки (или водолазки) — и вы получите элегантный и современный наряд.

Платье миди с ботильонами

Если вы наденете платье миди с туфлями на каблуках, о получите достаточно скучный и консервативный образ. А вот если включить в наряд ботильоны на плоской, но относительно высокой платформе, тогда у вас получится трендовый лук. Можете дополнить его пуховиком и стильной сумочкой.

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Аксессуары

Вы обнаружили, что в вашем гардеробе присутствуют исключительно классические вещи? Не беда. Сделать образы трендовыми помогут модные аксессуары. Например, сейчас в моде сумка-ведро, рюкзак среднего размера, сумка-«бананка» (в виде перевернутого полумесяца). Также трендовыми этой зимой являются широкие и длинные шарфы с бахромой и большие шарфы, напоминающие палантины.

Твидовый жакет и кожаные штаны

Твидовый жакет, как и кожаные штаны — это тоже вневременная классика. А вы попробуйте включить в образ кожаные штаны яркого оттенка. Например, фуксии. Результат вас приятно удивит. Вы увидите, как одно такое изделие омолодит ваш образ.

Юбка карго и лоферы

Еще одно сочетание классических и современных изделий. Юбка карго — это молодежное изделие. Но если вы скомбинируете его с классическими лоферами, то увидите трендовый образ.

Элегантная обувь и спортивный верх

Если вам удобно носить туфли на шпильках, то не отказывайте себе в таком удовольствии. Просто подберите более молодежную одежду. Например, худи или толстовку оверсайз и широкие штаны.