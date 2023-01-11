 

Отличникам разрешат покупать пиво

11.01.2023, 15:33, Разное
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В России с 16 января школьникам-отличникам разрешат приобретать пиво. Письмо с соответствующими рекомендациями подписал министр просвещения Сергей Кравцов.

Покупать можно будет только пиво крепостью менее 6 градусов – научно установлено, что более крепкий напиток может помешать успеваемости и снизить когнитивные способности. Максимальный разрешённый объём – 0,5 литра в одни руки. Для попадания под действие «акции» школьник должен учиться как минимум в пятом классе, а средние оценки за каждый предмет должны быть не ниже 4,75 баллов.

Эксперты в области здравоохранения и образования уверены, что подобная акция пойдёт только на пользу детям. Нередки случаи психических проблем в среде отличников из-за перегрузки их учёбой. Пиво поможет им расслабиться, разгрузить мозг, повысить продуктивность и избежать психологических травм.

– Пиво в разумных количествах – это очень полезный напиток, что было многократно доказано учёными. Сам, как отец трёх отличников, могу отметить, что когда ребёнок пытается учиться на одни пятёрки, да ещё и успевать на олимпиады всякие, то его мозг просто взрывается. В таких случаях бахнуть, как говорится, пивка для рывка – весьма полезная практика, – сказал эксперт, доктор медицинских наук Вениамин Хохлов.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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