Пострадала и достаточно! – Личное мнение
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А вот деятельная мадам Карпович, которую Пашка Прилучный назвал другом, сопли размазывать долго не стала.
«Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей», — рассказала мадам Комсомолке.
Фото: Соцсети
Что за мужик такой у Карпович?
Да какая разница? Лишь бы ей нравился.
Пока Агатка всё никак не может принять факт развода, Карпович времени не теряет. Не получилось с Пашкой? Назвал другом? И чего теперь — сидеть и грустить?
Нет. Не стала выносить на публику свои обиды, а быстренько пошла дальше жить.
И метод Мирославы — единственно правильный. Всякое в жизни бывает. Ты человеку открываешь сердце, а он — неважно, по какой причине! — выбирает не тебя.
Можно, конечно, пострадать лет десять, но зачем? Что от твоих страданий изменится? Твоя единственная жизнь станет лучше?
Нет, нет и нет. Не стоит ни бежать за трамваем, ни ждать, когда он развернётся на конечной и приедет назад.
Милуется Пашка с новой женой? За него можно порадоваться и забыть. И приложить усилия, чтобы и ты сама стала счастливой.
Вот у Карпович уже есть мужик. Любимым его называет. Год прошёл или даже меньше? А Агатка всё ноет и ноет который год.
Неправа я разве?
А как вы переживаете исчерпавшие себя отношения — как Агатка или как мадам Карпович?
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Источник: Лена Миро
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