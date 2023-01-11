Пострадала и достаточно! – Личное мнение

А вот деятельная мадам Карпович, которую Пашка Прилучный назвал другом, сопли размазывать долго не стала.

«Праздники провела с любимым (он не артист) и его семьей», — рассказала мадам Комсомолке.



Фото: Соцсети

Что за мужик такой у Карпович?

Да какая разница? Лишь бы ей нравился.

Пока Агатка всё никак не может принять факт развода, Карпович времени не теряет. Не получилось с Пашкой? Назвал другом? И чего теперь — сидеть и грустить?

Нет. Не стала выносить на публику свои обиды, а быстренько пошла дальше жить.

И метод Мирославы — единственно правильный. Всякое в жизни бывает. Ты человеку открываешь сердце, а он — неважно, по какой причине! — выбирает не тебя.

Можно, конечно, пострадать лет десять, но зачем? Что от твоих страданий изменится? Твоя единственная жизнь станет лучше?

Нет, нет и нет. Не стоит ни бежать за трамваем, ни ждать, когда он развернётся на конечной и приедет назад.

Милуется Пашка с новой женой? За него можно порадоваться и забыть. И приложить усилия, чтобы и ты сама стала счастливой.

Вот у Карпович уже есть мужик. Любимым его называет. Год прошёл или даже меньше? А Агатка всё ноет и ноет который год.

Неправа я разве?

А как вы переживаете исчерпавшие себя отношения — как Агатка или как мадам Карпович?

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