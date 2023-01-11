 

Редкий выход: Рианна и A$AP Rocky на церемонии вручения “Золотого глобуса”

11.01.2023, 15:30, Разное
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Сегодня ночью в Лос-Анджелесе прошла юбилейная церемония вручения премии “Золотой глобус”. Барбадосская певица и актриса Рианна посетила награждение вместе с бойфрендом, рэпером A$AP Rocky. Возлюбленные и по совместительству молодые родители решили пропустить ковровую дорожку, где необходимо позировать фотографам, и сразу отправились на бал, а точнее — на церемонию вручения наград.

Образ для Рианны подобрал креативный директор Schiaparelli Дэниел Роузберри. Артистка примерила драпированное бархатное платье без бретелей, подчеркивающее пышный бюст. Образ дополнили накидка со шлейфом и перчатки. Также на Рианне можно было заметить роскошные серьги и колье с бриллиантами. A$AP Rocky, в свою очередь, был одет в смокинг, белую рубашку и лаковые туфли.

 

Рианна стала гостьей “Золотого глобуса” неслучайно. В прошлом году она вернулась в музыку, записав саундтрек к блокбастеру Marvel “Черная пантера: Ваканда навсегда”. 

Напомним, в конце декабря Рианна впервые показала своего сына от популярного рэпера. Певица поделилась трогательным видео с участием малыша. В кадре мальчик сидит в автокресле и мило улыбается маме, пытаясь выхватить телефон, на который она его снимает.


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