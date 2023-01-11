Брэд Питт назвал любимую партнершу в постельных сценах

Брэд Питт снялся в огромном количестве фильмов. Его экранными возлюбленными были Анджелина Джоли, Марго Робби и другие голливудские красотки. 59-летний актер рассказал, что самое большое впечатление на него произвели съемки сексуальных сцен в первой киноработе. Об этом сообщает Mirror.

Питт получил эпизодическую роль в сериале “Даллас” в 1987 году. Его партнершей стала Шэлейн Маккол.

Мне пришлось кататься по сену в сарае. Не думаю, что у меня была актерская задача. Я просто катался и резвился, — поделился Брэд.

Актер сблизился со своей партнершей в реальной жизни. Шэлейн стала его первой публичной возлюбленной. Однако этот роман продлился недолго. Многодетный отец также вспомнил о съемках в фильме “Мистер и миссис Смит”.

Во время работы над картиной началась история его взаимоотношений с Анджелиной Джоли. Через несколько месяцев актеры объявили о романе. Однако Питту запомнились не страстные сцены с кинодивой, а конфуз, произошедший на съемках.

Мы снимали в здании в центре города. Мы постоянно видели, как над нами в пентхаусе люди ходили туда-сюда. Там была свадьба, так что я ее испортил. Но они вроде были не против, — сказал актер.

С момента своего оглушительного прорыва в 90-х актер снялся в десятках картин и завоевал статус одной из ярчайших звезд Голливуда. Мы составили рейтинг лучших лент Питта на основе оценок критиков на Rotten Tomatoes.