ЕС теряет связи с Африкой на фоне роста российского влияния на континенте

Отношения между ЕС и странами Африки осложнились после начала украинского конфликта, пишет Euroactiv. Одновременно с выводом европейских войск из африканских государств и выдворением западных послов крепнет влияние РФ на континенте, констатирует издание, добавляя, что противопоставить этому процессу европейцам нечего.



AP

Последний саммит ЕС и Африканского союза, состоявшийся в Брюсселе в феврале прошлого года после годовой задержки из-за пандемии COVID-19, должен был ознаменовать начало нового этапа «равноправного партнёрства» между двумя организациями, пишет Euroactiv. Однако итоги встречи оказались в тени начала украинского конфликта, который ещё сильнее осложнил отношения между ЕС и Африкой и последствия которого будут продолжать доминировать в отношениях между двумя союзами в ближайшие месяцы, отмечает издание. Как подчёркивается в статье, на 2023 год подобных саммитов не запланировано.

В ноябре на встрече между Европейской комиссией и Африканским союзом обе стороны договорились, что ЕС начнёт выделять средства на инвестиции в инфраструктуру Чёрного континента, предусмотренные инициативой Global Gateway, и окажет поддержку Африке в сфере лекарственных средств. Кроме того, два союза должны начать «диалог на высшем уровне по экономической интеграции с целью укрепления устойчивых торговых отношений и инвестиций».

Эти цели говорят о довольно скромных амбициях, пишет издание. Ожидается, что в рамках стратегии Global Gateway, которая призвана стать ответом ЕС на китайскую инициативу Нового Шёлкового пути, Европа выделит Африке €750 миллионов в течение следующего года. «Тем не менее по сравнению с десятками миллиардов, предлагаемых Пекином, это всего лишь капля в море», — констатирует автор статьи.

В то же время последствия конфликта на Украине будут продолжать сказываться на отношениях между ЕС и Африкой, прогнозирует Euroactiv. Как напоминает издание, африканские государства пострадали в результате прекращения импорта пшеницы и зерна и, как следствие, основных сельскохозяйственных ресурсов, таких как удобрения, из РФ и с Украины. В сочетании с безудержной инфляцией эти факторы побудили такие страны, как Гана, Египет и Кения, заключить соглашения о финансовой помощи с Международным валютным фондом. Российское лобби в Африке, тем временем, усиливается. Возникающая в результате этого напряжённость будет только усугубляться в ближайшие месяцы, если военные действия продолжатся, считает издание.

В начале этой недели Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель посетил Марокко — страну, являющуюся одним из важнейших партнёров ЕС в Африке, в частности, в вопросах миграции, безопасности и торговли. Однако, как и многие африканские страны, Марокко стремится сохранить хорошие дипломатические отношения с Россией и отказалось осудить её спецоперацию на Украине.

Тень российского влияния также витает над повесткой дня ЕС в области дипломатии и безопасности в Сахеле. Глава европейской дипломатии Боррель заявил в прошлом году, что ЕС «не отказывается от Сахеля», а «реструктурирует своё присутствие» в регионе. Однако в прошлом году правительство Германии заявило, что начнёт поэтапный вывод своих войск из региона в середине 2023 года и полностью покинет его в мае 2024 года.

Рост антифранцузских и, в более широком смысле, антизападных настроений в регионе был подчёркнут высылкой посла Франции властями Буркина-Фасо в начале этой недели — через несколько месяцев после того, как соседняя страна Мали сделала то же самое. Менее чем за две недели до высылки посла из Буркина-Фасо координатор Организации Объединённых Наций в стране Барбара Манзи была объявлена персоной нон грата.

Военные режимы Мали и Буркина-Фасо укрепили свои дипломатические отношения с Россией, и влияние её представителей в этих странах продолжает расти, пишет Euroactiv. Вполне вероятно, что Чад, Нигер и другие страны Сахеля и близлежащих регионов также станут объектами внимания Кремля, прогнозирует автор статьи.

Европейский союз недавно выступил с инициативами по борьбе с российской «дезинформацией» в социальных сетях в Сахеле, понимая, что Москва хочет расширить своё присутствие в регионе. «Осталось узнать, смогут ли они что-нибудь сделать, чтобы остановить это», — отмечает издание.

Как напоминает информационный ресурс, прошлой осенью Боррель обрушился с критикой на эмиссаров ЕС в Африке за то, что им не удалось наладить отношения с континентом. Тем не менее его собственная речь несколько недель спустя, в которой он описал Европу как «сад», а внешний мир как «джунгли», была встречена в африканских столицах с некоторым недоумением.