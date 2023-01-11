США обучат украинцев работе с комплексами Patriot на своей территории

Пентагон впервые собирается заняться тренировкой украинских военных непосредственно в США. На базе в Оклахоме порядка 100 солдат ВСУ должны будут обучиться управлению зенитно-ракетными комплексами Patriot. При этом в ведомстве не говорят, когда именно они собираются поставить Киеву сами системы, ссылаясь на опасения, что их может атаковать Россия, пишет ABC News.

Одна из главных тем сегодняшнего вечера о конфликте на Украине: группа украинских военных впервые прибудет на территорию США. На базе Форт Силл, штат Оклахома, их обучат работе с зенитно-ракетными комплексами Patriot.

С репортажем с Украины корреспондент ABC News Мэтт Гатман.

Впервые за текущий конфликт украинских солдат пошлют для тренировки на американскую землю. Порядка 100 украинцев отправят на обучение работе с ЗРК Patriot, которое начнётся уже на следующей неделе на базе Форт Силл в Оклахоме.

БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ ПАТРИК РАЙДЕР, пресс-секретарь Пентагона: Если я предоставлю вам технику и обучение, то дам вам потенциал.

Это заявление прозвучало в тот момент, когда РФ готова добиться первых за несколько месяцев успехов на растерзанном востоке Украины. Изнурительная битва оставила город Соледар в руинах. Танки стреляют в упор. Пехота вступает в ближний бой. Награда — стратегически важный город Артёмовск.

Россия стала активно атаковать регион после того, как Украина отвоевала южный город Херсон. Радость по поводу освобождения теперь сменилась непрекращающимися артобстрелами.

Роман Костенко — десантник спецназа и депутат.

МЭТТ ГАТМАН, корреспондент ABC News: Я имею в виду, что постоянно идут артобстрелы. Можно ли сказать, что людям находиться в Херсоне безопасно?

РОМАН КОСТЕНКО, депутат: Нет, нет. Очень опасно.

Власти призывают жителей эвакуироваться, и каждый день их вывозит специальный поезд. 96 подростков в этом вагоне отправляют в безопасное место на Запад Украины.

МЭТТ ГАТМАН: Вам было страшно жить в деревне, которая обстреливалась артиллерией?

ДЕТИ: Да!

Деревню Никиты обстреляли как раз тем утром.

НИКИТА: В десяти метрах от меня взорвалась мина.

МЭТТ ГАТМАН: В десяти метрах от тебя взорвалась мина?

МАЛЬЧИК: Десять метров.

И затем я спросил…

МЭТТ ГАТМАН: Каково это будет засыпать и не слышать бум-бум-бум?

ДЕТИ: Нормально.

…они ответили мне: «Нормально».

Затем мы поспешили попрощаться, прежде чем поезд отправился на запад в безопасное место.

МЭТТ ГАТМАН: Дэвид, по словам Пентагона, он собирается ужать годовую подготовку до нескольких месяцев, чтобы как можно скорее вернуть этих украинских солдат на поле боя. Пентагон не раскрыл данные о вероятном прибытии ракет Patriot на Украину, сославшись на опасения, что русские могут попытаться атаковать эти поставки. Дэвид?

Ясно. Мэтт Гатман и наша команда были с нами на прямой связи из Днепра, Украина. Мэтт, спасибо.

Дата публикации 11 января 2023 года.