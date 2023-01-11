 

Ателье Hennessey представило новый 1817-сильный гиперкар Venom F5 Revolution Coupe

11.01.2023, 15:14, Разное
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Известный бренд Hennessey презентовал обновленную модификацию гиперкара Hennessey Venom F5.

Данный автомобиль позиционируют в качестве самого мощного гиперкара, который оснащается двигателем внутреннего сгорания. Производитель существенно улучшил параметры аэродинамики, а также предусмотрели улучшенную подвеску и облегченный кузов. Также указано, что новинка получила 6,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью 1817 л.с. Модель имеет задний привод и автоматическую коробку передач.

Официальная премьера гиперкара Hennessey Venom F5 состоится 15 января. Всего намерены выпустить в продажу 24 экземпляра автомобиля, каждый из которых оценивается в 2,7 млн долларов. Остальные характеристики пока засекречены.


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