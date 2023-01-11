Воздушная тревога объявлена в восточной части Украины

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11.01.2023, 14:56, Новости дня
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Воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Сообщения о тревогах начали поступать в 13.36 (14.36 мск), передает ТАСС.

Накануне воздушная тревога была объявлена в Харьковской области на Украине.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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