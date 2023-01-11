Пригожин попросил своих бойцов оставить соль в Соледаре
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Основатель «Вагнера» предприниматель Евгений Пригожин передал своим бойцам украинскую соль в шутку, чтобы они оставили ее в городе после освобождения.
Бизнесмен пояснил, что передал соль военным, чтобы «разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся», передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись высказывания Пригожина.
Он попросил одного из бойцов оставить соль в Соледаре.
До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.
Соляные шахты Соледара открылись еще в XIX веке, их запасы оценивают в 13 млрд тонн. Во времена Советского Союза там добывалось до 40% всей соли.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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