 

Пригожин попросил своих бойцов оставить соль в Соледаре

11.01.2023, 14:56, Новости дня
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Основатель «Вагнера» предприниматель Евгений Пригожин передал своим бойцам украинскую соль в шутку, чтобы они оставили ее в городе после освобождения.

Бизнесмен пояснил, что передал соль военным, чтобы «разговоров не было в Америке о том, что мы за соль боремся», передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись высказывания Пригожина.

Он попросил одного из бойцов оставить соль в Соледаре.

До этого в Сети опубликовали видео, где ЧВК «Вагнер» заняла позиции в занятой российскими военными соляной шахте в Соледаре.

Соляные шахты Соледара открылись еще в XIX веке, их запасы оценивают в 13 млрд тонн. Во времена Советского Союза там добывалось до 40% всей соли.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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