Скандалы: Гигантоман

Губернатор Андрей Воробьёв перекраивает карту Подмосковья

Московская область в последние годы пережила укрупнение поистине сталинских масштабов. Как после Великой Отечественной в СССР укрупняли колхозы, так при Воробьёве в Подмосковье укрупняют муниципальные образования. Советским управленцам такой трюк позволял рисовать красивые отчёты. А к чему привело Московскую область укрупнение по-воробьёвски?

Ни в одном субъекте России ещё не было ничего подобного. За последние восемь лет Московская область полностью изменила карту своего административного деления. Изначально на ней располагалось 36 муниципальных районов и столько же городских округов. К 2020-му районов не осталось вовсе, а городских округов стало 64. Но и это ещё не всё: городские округа продолжают объединять ради укрупнения. Внятного объяснения от властей по этому поводу нет, отчего по интернет-форумам гуляют самые разные версии. Кто-то пишет, что новая система позволит строить в бывших сёлах высотные «человейники» – весь сыр-бор, дескать, затеян в интересах застройщиков. Другие видят в происходящем политику: мол, областная власть изводит как класс местных депутатов, которые имели тесный контакт с населением. Так кто же прав? И чего на самом деле могли добиваться областные власти?

Экономия на чиновниках

Сам губернатор Андрей Воробьёв объяснял желание провести административную реформу необходимостью сократить число чиновников. Удалось ли? Посмотрим на цифры. Андрей Воробьёв стал губернатором Подмосковья в сентябре 2013 года. По итогам того года Росстат зафиксировал в Подмосковье следующий показатель: на 10 тыс. человек населения приходилось 83,6 чиновника государственного и муниципального уровней. Уже на следующий год эта цифра выросла до 119,4. В 2014 году была начата реформа административного деления Московской области. И число чиновников стало понемногу сокращаться: в 2020 году Росстат зафиксировал показатель 108,4 чиновника на 10 тыс. населения. Но, как видно, за шесть лет всё равно не был компенсирован тот рост, который наблюдался в одном только 2014 году. Так стоила ли овчинка выделки? Да, в подавляющем большинстве регионов число чиновников на душу населения в те годы выросло. Но в некоторых субъектах РФ оно уменьшилось, как, например, в Пермском крае и Вологодской области. И эти регионы не затевали таких масштабных и дорогостоящих реформ!

А вот ещё момент. В последние годы во всех регионах России всё больше государственных и муниципальных услуг предоставляется гражданам через МФЦ. Сеть МФЦ в Подмосковье насчитывает, если верить информации из неофициальных справочных служб, несколько сотен офисов. Эти подразделения обычно имеют статус муниципальных казённых учреждений (МКУ). И их персонал не получает автоматически статус муниципальных служащих, то есть кто-то из работников может быть чиновником, а кто-то нет. Но в любом случае зарплату этой армии клерков платит бюджет.

Во сколько же обходится Московской области содержание МФЦ? Информация эта не афишируется. Правда, есть приказ федерального Минфина, который обязывает МКУ публиковать ежегодные отчёты на своих сайтах. Но в регионах его часто игнорируют. Вот и на сайтах подмосковных МФЦ нам не удалось найти свежей информации. Разве что на страничке люберецкого МФЦ завалялся отчёт за 2017 год. Из него можно узнать, что численность сотрудников там составляет 229,5 человека, что бы это ни значило, а средняя зарплата – 50 781 рубль (это на 2017 год). Бюджетное финансирование центра в тот период составило более 170 млн рублей.

Если умножить эти цифры на общее число МФЦ и их работников, то суммы выйдут астрономические. Так что тезис о сокращении числа чиновников и экономии на их зарплатах выглядит весьма неубедительно. Чтобы уточнить информацию, редакция направила запрос на имя губернатора Московской области. На момент сдачи номера в печать ответ не поступил.

Вытеснение активистов

Теперь коснёмся политики. Ликвидированные муниципальные районы отличались тем, что система управления в них была «многоэтажной». Мало того что у самого района имелись глава и собрание депутатов, такие же органы были и у входящих в него сельских и городских поселений. И со всеми приходилось договариваться. В городском округе всё проще – один глава, одно собрание депутатов. При этом фактически в подмосковные городские округа сейчас входят по нескольку городов и окружающих их сёл.

Процесс был болезненным для местного населения с самого начала. Жители небольших городков и посёлков, подвергшихся слиянию с более крупными центрами, даже выходили на митинги. Как, например, произошло в Кратове в 2019 году. В итоге знаменитый элитный дачный посёлок всё же стал частью округа с центром в Раменском. При этом для выполнения функций муниципалитета в области ЖКХ, благоустройства, дорог, культуры, спорта и т.д. было создано МКУ (не путать с МФЦ!). Чувствуете разницу? Раньше люди приходили с вопросами и предложениями к главе и депутатам, которых сами избирали, а теперь – к наёмному менеджеру, присланному сверху, то есть к директору МКУ.

Более того, если активные местные жители раньше могли баллотироваться в депутаты, сейчас им остаётся разве что пополнять ряды блогеров. Другое дело, что поводы для критики губернатора Андрея Воробьёва они могут найти легко.

Очень болезненный вопрос – укрупнение школ. Сельские школы «приписывают» к городским с тем расчётом, чтобы дорога для школьника была не более 20 (!) километров. По расчётам региональных властей, так каждый школьник будет обходиться бюджету дешевле, а средняя успеваемость по результатам ЕГЭ вырастет.

Похожая ситуация и с другими социальными учреждениями – домами культуры, больницами, роддомами. Преобразования коснулись и госструктур, например судов. Прямо сейчас через Госдуму (так требует закон) проходит решение о ликвидации Звенигородского городского суда, так как Звенигород вошёл в состав Одинцовского городского округа.

Нетрудно спрогнозировать, что такая политика приведёт к вымиранию сёл либо превращению их в дачные посёлки. Может, на это и сделан расчёт в интересах девелоперов? В этом ключе показательна история с Барвихой, которую уже давно облюбовали строители VIP-дач. Почуяв неладное, местные депутаты в 2018 году проголосовали против вступления в Одинцовский городской округ. Против высказались и непосредственно граждане на публичных слушаниях. Но это несогласие было попросту проигнорировано. Раньше Барвиха считалась богатым селом, а теперь его уравняли в бюджетных тратах с менее везучими соседями.

Впрочем, когда сёла присоединяли к большим городам, это как-то можно было понять. Но когда объединять между собой стали уже городские округа, ситуация стала выглядеть абсурдно. Округ Коломна объединили с округом Озёры. А затем объединили сразу три образования – Красноармейск, Пушкинский и Ивантеевский округа. Создаётся впечатление, что никакого чёткого плана изначально не было, система управления перестраивается на ходу. Информацию о смысле преобразований редакция всё же рассчитывает получить от губернатора Андрея Воробьёва.

Кстати

Укрупнение подмосковных округов можно представить и как результат борьбы между неформальными бюрократическими кланами. Сильные группировки распространяют своё влияние на соседние районы и формализуют его через административно-территориальное деление. По какому-то совпадению к руководству новыми крупными округами подчас приходят «непотопляемые» чиновники, благополучно пережившие коррупционные скандалы. Например:

Пушкинский округ возглавил Максим Красноцветов, имя которого фигурировало в скандале с «Реутовскими теплосетями» (там муниципальное имущество увели в частные руки).

Укрупнённый округ Химки контролирует Дмитрий Волошин. Его связывают с кланом выходцев из украинского Донбасса, в котором важная роль может принадлежать совладельцам аэропорта Шереметьево Александру Скоробогатько и Александру Пономаренко. В прошлом году по подозрению в мошенничестве с землёй был задержан бывший зам Волошина Юрий Ваулин.

А самого Волошина недоброжелатели пытались уличить в обладании украинским паспортом, но история быстро заглохла.

Одинцовский округ, в который входят «золотые» земли вдоль Рублёво-Успенского шоссе, достался Андрею Иванову, которому приписывают родственные связи с бизнесменом Гаврилой Юшваевым. «В 1989 году, отсидев девять лет за разбой, он основал вместе с Давидом Якобашвили автосалон «Тринити», торговавший американскими автомобилями, и позднее – казино «Метелица» на Новом Арбате» – так описывает историю успеха Юшваева «Форбс». Юшваев, по данным журнала, в 2013 году инвестировал 300 млн долларов в строительство комплекса небоскрёбов «Око» в «Москва-Сити».

Илья Толоконников

Оригинал материала: “Наша Версия”