Состояние близкого мужчины Навки ухудшается: Тяжелое течение инфекции

Состояние 45-летнего

фигуриста и Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко

ухудшилось 9 января. Днем мужчина почувствовал недомогание, а ночью был экстренно

госпитализирован. Практически сразу близкого мужчину Татьяны Навки в реанимации

подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем была сделана интубация

трахеи.

Напомним, что пара Навки и

Костомарова взяла золото на Олимпийских играх в Турине в 2006 году. Сейчас бывшие

партнеры вместе участвуют в ледовых шоу и телепроектах. Последнее шоу, в

котором участвовал Костомаров состоялось при рекордно низкой температуре —

минус 25 градусов. Врачи не исключают, что именно переохлаждение спровоцировало

заболевание, отмечает RT.

“Это может

способствовать более тяжелому течению инфекции”, — добавил эксперт в

разговоре с журналистами.

Сейчас состояние мужчины

ухудшается. По сообщению “Телеканала “360”, у друга Татьяны Навки

обнаружен сепсис, левосторонняя пневмония и грипп. А вот тест на коронавирус у Романа

отрицательный. Коллеги и близкие спортсмена верят, что совсем скоро Костомарову

станет лучше. Татьяна Навка также пожелала ему скорейшего выздоровления.