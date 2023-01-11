 

Состояние близкого мужчины Навки ухудшается: Тяжелое течение инфекции

11.01.2023, 14:45, Разное
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Состояние 45-летнего
фигуриста и Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова резко
ухудшилось 9 января. Днем мужчина почувствовал недомогание, а ночью был экстренно
госпитализирован. Практически сразу близкого мужчину Татьяны Навки в реанимации
подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, а затем была сделана интубация
трахеи.

Напомним, что пара Навки и
Костомарова взяла золото на Олимпийских играх в Турине в 2006 году. Сейчас бывшие
партнеры вместе участвуют в ледовых шоу и телепроектах. Последнее шоу, в
котором участвовал Костомаров состоялось при рекордно низкой температуре —
минус 25 градусов. Врачи не исключают, что именно переохлаждение спровоцировало
заболевание, отмечает RT.

“Это может
способствовать более тяжелому течению инфекции”, — добавил эксперт в
разговоре с журналистами.

Сейчас состояние мужчины
ухудшается. По сообщению “Телеканала “360”, у друга Татьяны Навки
обнаружен сепсис, левосторонняя пневмония и грипп. А вот тест на коронавирус у Романа
отрицательный. Коллеги и близкие спортсмена верят, что совсем скоро Костомарову
станет лучше. Татьяна Навка также пожелала ему скорейшего выздоровления.


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