 

“Злоупотребляет”: сбежавшую из России Чехову макнули всем телом в грязь

11.01.2023, 14:45, Разное
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Анфиса Чехова заработала широкую известность благодаря пикантным образам на телевидении. Собственно, она никогда и не скрывала от народа свои роскошные формы. Поклонники полюбили телеведущую, в том числе, за откровенный образ. Конечно, особое внимание к ней проявляли мужчины.

А артистка, в свою очередь, одаривала фанатов своим вниманием. Она всегда активно делилась в социальных сетях подробностями личной жизни, снимками и мыслями. Бывало, что чрезмерная активность приводила к большим скандалам.

Вот и на это раз Анфиса Чехова сбежала из России на отдых в Мексику и, разумеется, не могла не закинуть в соцсети несколько фотографий. Телеведущая продемонстрировала публике свое стройное тело, но вместо комплиментов нарвалась на критику.

Ее так всем телом и макнули в грязь подписчики, которые заподозрили неладное. Комментаторы заявили, что Анфиса Чехова не обладает той фигурой, которую представила на снимках. По словам рассерженных фанатов, артистка предварительно отфотошопила кадры с отдыха.

“Отфотошопила все, что могла. Вот мне интересно, человек, который так злоупотребляет фотошопом , как потом в зеркало смотрится? Анфиса, вы в депрессию не впадаете от оригинала?” – позлорадствовала подписчица.

Кроме того, в комментариях указали, что на на снимках с пляжа линия горизонта искривлена, что указывает на редактирование фото. Также граждане подчеркнули, что Анфиса Чехова якобы слишком сильно уменьшила талию.


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