Мнение: Добивание слабого хищника

(Россия как Промокашка)

Я у себя в ЖЖ года три назад давал уже эту раскладку (естественно, ни на что подобное в РФ не обращают внимания, см. предыдущий пост про антиинтеллектуализм). А раскладка простая – всего лишь перечисление самых мощных государств и сверхгосударств на планете. Вот как всё выглядит. Я бы это назвал «список хищников»:

США – 330 млн. человек

Евросоюз – 550 млн. человек

Китай – 1,5 млрд. человек

Индия – 1,4 млрд. человек

Россия – 145 млн. человек

Япония – 125 млн. человек

Собственно, табличка более чем красноречива. Можно было бы добавить заодно размер ВВП, но это излишне, и без того всё видно. Как видим, в списке планетарных хищников РФ на предпоследнем месте, ниже только Япония; но Япония как раз понимает свое место – старается сидеть тихо на своем острове, никуда особо не высовывается, единственное что себе позволяет – периодически робко рычать на соседа по табличке, как раз на нашу РФ – острова себе назад требует. Но и это – без фанатизма.

А в России, похоже, этот новый геополитический расклад так и не прочувствовали до конца. Так и не поняли, что с некоторых пор РФ не только утратила свой статус «второго центра силы» на планете, но и вообще оказалась в «неформальном клубе хищников» на одном из последних мест! Причина – похоже, тот самый антиинтеллектуализм, пронизывающий Россию снизу доверху. Русский народ вопреки всякой реальности продолжал считать себя «Советским Союзом», только «несправедливо обиженным». Хотя СССР имел 280 млн. населения (ровно вдвое больше), а в плюс к нему – Варшавский договор с полуоккупированными странами Европы и кучу еще «стран-прилипал», выбравших «социалистический путь развития».

Всё это давно прошло, как с белых яблонь дым. СССР надорвался и развалился, НИЧЕГО НЕТ. Остались только амбиции и идиотский ресентимент на уже не одной шестой, а лишь одной девятой части суши.

И всё б ничего (в конце концов, почему б неудачнику по жизни не ворчать себе что-то под нос?) – если б не законы больших хищников в суровом реальном мире. А законы простые – хищники ищут, кого бы сожрать. И – жрут слабейшего. В РФ упустили момент, в своем угрюмом ресентименте и расчесывании несуществующих «душевных ран», когда слабейшей оказалась именно Россия.

В 2022 году это стало особенно заметно, хотя первые признаки начали проявляться еще в конце «нулевых». Россия – слабое звено в мировой системе «центров силы», это было ясно уже тогда: неуклюже дергается, деградирует, усыхает, стареет, не имеет никакой ясной стратегии развития. Собственно, то, что над РФ начали сгущаться тучи, можно было б заметить еще по грандиозному допинг-скандалу «имени Родченкова».

Что надо было бы сделать, если в руководстве бедовой РФ почувствовали опасность? Самый принципиальный ответ – конечно, надо было запустить какие-то программы внутреннего развития, попытаться рывком преодолеть отставание (как, собственно, Россия всегда и делала – в ее истории никогда не было последовательного неуклонного развития, всегда рывок сменялся застоем). Но – этот путь для правящей ОПГ был заказан, в плане развития захватившие власть гебисты после некоторого периода иллюзий в начале «нулевых» поставили на подведомственной стране крест.

Но тогда, если уж вы не верите, что в России можно что-то принципиально улучшить, надо было по крайней мере ЗАТАИТЬСЯ. Не дергаться. Засунуть себе же в задницу все амбиции, сидеть тихо – брать в этом смысле пример с Японии. Не лезть никуда – наоборот, тщательно следить за тем, чтобы не давать никакого повода зачморить страну окончательно. Ведь ясно (см. таблицу): Россия неизбежно проигрывает не только любой коалиции планетарных хищников, но и даже любому из них по отдельности!

Такая ситуация уже встречалась в истории России – например, после поражения в Крымской войне в середине 19 века. Тогда канцлер Горчаков хорошо сказал о том, что делает РИ после того, как ей от души надавали по сусалам: «Россия сосредотачивается». И в самом деле – Россия засунула амбиции в задницу и занялась у себя на территории освобождением крестьян. Прекрасное дело!

А что теперь? Как же стала вести себя Россия в реале? Ровно противоположным образом: вместо «сосредоточения» отчаянная банда отморозков, почему-то решившая, что ей море по колено, стала соваться Россией везде, где можно и нельзя. Видимо, они всерьез считали себя в мировом криминальном сообществе кем-то вроде Горбатого – в то время как были в лучшем случае Промокашкой.

Фактически, они буквально провоцировали окружающих монстров – съесть себя как можно скорее, подкидывая поводы один за другим. Вторжение в Украину, вообще без какого бы то ни было обоснования – стало последней каплей.

Подставились они – раздавят всех нас. Се ля ви. А нефиг было одобрять.