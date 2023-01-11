 

Bloomberg: Apple планирует производить собственные дисплеи для смартфонов

11.01.2023, 14:30, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Apple начнет производить экраны для своих мобильных телефонов в 2024 году и планирует использовать их. Об этом пишет Bloomberg.

Apple начнет производить экраны для своих мобильных телефонов в 2024 году и планирует использовать их. Об этом пишет Bloomberg.

Американский технологический гигант планирует уменьшить свою зависимость от Samsung и LG, которые в настоящее время являются основными партнерами компании в этой области. Apple также сможет контролировать внешний вид и характеристики своих дисплеев. Например, она планирует сделать их более яркими.

Bloomberg сообщает, что Apple собирется перейти от OLED к microLED-экранам, а свой первый OLED-дисплей выпустит уже в следующем году. Эти фирменные экраны со временем станут частью всех остальных устройств, включая iPhone.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.12.22 / Путин выразил надежду на сотрудничество с Израилем при Нетаньяху

05.07.22 / Белое мини-платье, «французская» тельняшка и босоножки на низкой платформе: составляем бюджетный капсульный гардероб на лето

05.07.22 / В Москве на месте бывших промзон появятся высокотехнологичные производства

06.06.22 / Тельцам стоит избегать сомнительных персонажей: предостережения на июнь от Тамары Глобы для каждого знака

20.05.22 / От загрязнения в 2019 году погибли почти 9 млн человек, установили учёные

21.07.21 / МЧС начнёт рассылать смс-сообщения с информацией о помощи другим странам

02.07.21 / В застенчивости нет ничего плохого: как поддержать стеснительного ребенка

16.01.22 / «Омикрон» пришел в столицы

18.11.21 / Кому положена автоматическая прибавка к пенсии с 1 декабря 2021 года

01.01.22 / Как лечить похмелье, чтобы не стало хуже

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика