Bloomberg: Apple планирует производить собственные дисплеи для смартфонов

Apple начнет производить экраны для своих мобильных телефонов в 2024 году и планирует использовать их. Об этом пишет Bloomberg.

Apple начнет производить экраны для своих мобильных телефонов в 2024 году и планирует использовать их. Об этом пишет Bloomberg.

Американский технологический гигант планирует уменьшить свою зависимость от Samsung и LG, которые в настоящее время являются основными партнерами компании в этой области. Apple также сможет контролировать внешний вид и характеристики своих дисплеев. Например, она планирует сделать их более яркими.

Bloomberg сообщает, что Apple собирется перейти от OLED к microLED-экранам, а свой первый OLED-дисплей выпустит уже в следующем году. Эти фирменные экраны со временем станут частью всех остальных устройств, включая iPhone.