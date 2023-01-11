Где правда, а где ложь: насколько реалистичны фильмы о ресторанах

Ложь

Это слово, возможно, слишком громкое; сами кинематографисты предпочитают выражения вроде «художественная правда», подразумевая под ней драматические преувеличения. Конечно, идут они на них с благородным помыслом — угодить зрителю и сделать для него историю поинтереснее.

Гениальные повара…

Главным объектом этих преувеличений стали, разумеется, шефы. Их архетипичный образ сценаристы неизменно наделяют максимально выразительными чертами: ригоризмом, деспотичностью, одержимостью контролем и болезненным стремлением к совершенству, сочетающимся с социопатией. Иными словами, каждый второй шеф-повар в кино – гений, использующий вместо кисти и холста нож и разделочную доску. Таковы главные герои фильмов «Вкус жизни» – недавнего датского и американского, снятого в 2007 году. При всем различии историй шефы в обоих случаях – это люди, одержимые своей работой, которая заменяет им все прочее в жизни. Так, героиня «Вкуса жизни» Кейт даже на сеансе терапии рассуждает о еде. Разумеется, встретить такую приверженность в реальности довольно сложно.

“Вкус жизни” (2007)

…и их зависимости

Драме свойственно выхватывать из действительности самые яркие и даже пограничные натуры. Оборотной стороной этой блистательной одержимости становятся всякого рода зависимости – алкогольные или наркотические, как, например, в случае с героями «Точки кипения» или «Шефа Адама Джонса». Протагонист второго из них, подаривший фильму название, – образцово гениальный и обостренно жестокий, из-за проблем с наркотиками он даже теряет работу. В действительности же большая часть поваров чиста как стеклышко хрустального бокала, ведь для работы им нужен ясный ум.

“Шеф Адам Джонс”

Специалисты узкого профиля

Частенько случается встретить в фильмах поваров, специализирующихся на одном или нескольких блюдах – например, в той же «Точке кипения». Разумеется, подобное бывает и в действительности, но не так часто, как в кино. Повара тем ценнее, чем шире из познания и умения.

“Точка кипения”

Сеансы барной психотерапии

Шуток о том, что при приеме на работу барменам требуется не только доказывать умение готовить, смешивать (но не взбалтывать) в правильных пропорциях алкогольные коктейли и подавать их в правильной посуде, но и предъявить диплом психолога, предостаточно – это стало общим местом в кино. Однако на самом деле у большинства барменов просто нет времени выслушивать грустные истории посетителей и справляться об их бедах.

Сериал “Двойка”

Недовольный клиент

То же можно сказать и о другом вопросе в фильмах о ресторанах. Представьте, а лучше вспомните сцену, в которой недовольный клиент возвращает блюдо потому, что оно ему не понравилось, или из-за того, что его мама готовит по-другому, или потому что мясо розовое, хотя он заказывал степень прожарки medium. Последнее, кстати, случилось с Кейт из «Вкуса жизни», которая тут же направилась в зал, чтобы грозно отчитать невежественного клиента. Другой похожий случай можно встретить в «Поваре на колесах», главный герой которого, шеф Карл Каспер, из-за негативного отзыва критика устраивает скандал прямо в зале и тут же лишается работы. Разумеется, у всех случаются тяжелые дни и срывы, но чаще всего у поваров просто нет времени на скандалы, их ждут новые гости и череда новых заказов.

“Повар на колесах”

Сверкающие кухни

Ослепительным талантам киношефов соответствуют столь же блестящие столешницы, ножи и сверкающие белизной одеяния. Разумеется, в действительности, особенно под конец смены (а в иных местах и в начале) все не столь стерильно.

“Шеф”

Правда

А что же относится к правде жизни? Например, в сериале “Медведь”, рассказывающем о буднях небольшой семейной закусочной в Чикаго, можно увидеть максимально приближенную к реальности картинку (если не считать сцен из прошлой жизни шефа Карми, когда он работал су-шефом в “одном из лучших ресторанов мира”.

Сериал “Медведь”

По ту сторону кухни

Как бы мило и парадно все ни выглядело со стороны посетителя и как бы радостно персонал ни пел поздравительные песенки в честь дней рождения, на самой кухне ситуация частенько бывает накалена и в этом отношении представляет замечательную драматургическую целину, полную потенциальных конфликтов: между официантами и гостями или между кухней и менеджментом. Кстати, оба варианта представлены в уже упоминавшейся «Точке кипения», которую, несмотря на алкоголизм главного героя, шефа Энди, можно назвать одним из самых реалистичных фильмов о ресторанах – благодаря тому, что режиссер и сценарист фильма Фил Барантини сам долгое время работал поваром.

“Точка кипения”

Большие гонки

Время – главный враг не только красоты и славы, но и шефов, которым приходится одновременно контролировать приготовления многих блюд. Ресторанный цейтнот в разных вариациях демонстрируется в большинстве фильмов о шеф-поварах (по крайней мере, об успешных).

Сериал “Медведь”

Стресс

Постоянная гонка, борьба со своим эго, с требованиями менеджеров, клиентов и критиков – все это вместе порождает крайне сконцентрированный в нескольких пиковых часах стресс. Вероятно, именно из-за его остроты кинематографистов влечет суетливый мир ресторанов, где каждая ошибка, вроде ореха, положенного по ошибке в блюдо посетителя с аллергией, может привести к фатальным последствиям (как в «Точке кипения»).

“Вкус жизни” (2020)

В общем, несмотря на преувеличения, высокий накал ресторанной атмосферы очень подходит для кино, а значит фильмов о ресторанах, вроде выходящей в ближайшее время «Битвы шефов», будет сниматься неизменно много. Эта испанская трагикомедия рассказывает о двух поварах – сыне и страдающем от расстройства памяти отце, которые воссоединились после долгой разлуки и пытаются найти общий язык, начав готовить вместе. Искрометные шутки на тему Michelin идут в комплекте.

“Битва шефов”