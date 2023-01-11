Зендая получила свой первый “Золотой глобус”, но проигнорировала церемонию награждения

26-летняя Зендая не смогла лично получить свой первый в карьере “Золотой глобус” за лучшую женскую роль в драматическом сериале (“Эйфория”). На премии, прошедшей в Лос-Анджелесе минувшим вечером, она так и не появилась. Похоже, сейчас актриса занята более важными делами, однако истинная причина ее отсутствия неизвестна. Отметим, что последние годы Зендая традиционно становится главной звездой ковровых дорожек благодаря своим тщательно продуманным нарядам, и на таких мероприятиях ее ждут в первую очередь.

Отметим, что в коллекции наград Зендаи уже есть две премии “Эмми” (за 2022 и 2011 годы), что делает ее самой молодой в истории двукратной обладательницей этой награды и самой молодой актрисой, когда-либо побеждавшей в номинации “Лучшая женская роль в драматическом сериале”.

На данный момент Зендая задействована в съемках третьего сезона “Эйфории”, второй “Дюны” и других грядущих проектах. А недавно она сделала новую трендовую стрижку, о которой мы писали в отдельном материале.