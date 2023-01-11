 

Латвия собирается отменить закон о репатриации, которым пользуются россияне

11.01.2023, 13:55, Разное
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Латвия хочет отменить закон о репатриации, позволяет вернуться на свою историческую родину людям, имеющим латышские или ливские корни. Как пишет ERR, на такой шаг власти страны собираются пойти из-за того, что переездом в страну на основании этого закона в основном интересуются российские граждане, которые хотят получить вид на жительство.


AP

Латвия хочет отменить закон о репатриации, поскольку переездом в страну на основании этого закона в основном интересуются российские граждане, которые, по мнению латвийских властей, хотят получить только вид на жительство.

Как передаёт ERR, закон позволяет вернуться на свою историческую родину людям, имеющим латышские или ливские корни. Он был принят в 1995 году, чтобы создать возможности для проживающих за границей латышей вернуться в Латвию. В то время заявления на возвращение в Латвию поступали примерно поровну из западных и восточных стран, однако сейчас большинство заявлений поступает из России, и в прошлом году 81% репатриированных были российскими гражданами.

По словам руководителя латвийского департамента гражданства и миграции Майры Розе, эти люди не очень интересуются Латвией как страной и приезжают в Латвию, чтобы получить постоянный вид на жительство. Она добавила, что значительные изменения произошли в 2022 году.

В прошлом году Латвия получила 430 заявлений о репатриации в Латвию от российских граждан, из которых 220 были удовлетворены.


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