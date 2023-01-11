 

В РФ начались продажи китайского аналога Chevrolet Cruze по цене от 1,7 млн рублей

11.01.2023, 13:48, Разное
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На российском рынке начались продажи новых седанов Chevrolet Monza, которые произведены в Китае.

Выпущенная новинка поставляется по параллельному импорту. В свою очередь, цена представленного автомобиля составит от 1,7 до 2,1 миллиона рублей. В комплектации за 2 миллиона рублей автомобиль оснащается 1,5-литровым бензиновым двигателем, который выдает 115 л.с. мощности. За 2,1 миллиона рублей установили гибридную силовую систему с агрегатом на 163 л.с.

Во всех модификациях установили цифровую приборную панель, кондиционер, камеру заднего вида и датчики парковки. Напомним, официальный дебют выпущенной модели состоялся осенью прошлого года. Прямые поставки седанов Chevrolet Monza пока не осуществляются на территорию России.


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