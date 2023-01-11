 

Мнение: FESCO преткновения

11.01.2023, 13:45, Разное
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Под покровом ночи в 01: 30 11 января 2023 года судья Хамовнического суда Москвы Татьяна Перепелкова огласила решение суда, полностью удовлетворив иск Генпрокуратуры России об изъятии в доход государства акций компании FESCO.

О подробностях судебного процесса, на котором мне довелось побывать, но с которого я ушел,  не дожидаясь судебного решений, ошалев от правового произвола, происходящего в зале суда, расскажу чуть позже.

Пока же можно посмотреть, что из себя представляет компания FESCO и кому она приглянулась. Рассказывал об этом еще в ноябре прошлого года:

Источник: Ирек Муртазин


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