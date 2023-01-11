 

В Омске на всякий случай переименовали улицу Пугачёва

11.01.2023, 13:33, Разное
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Муниципальный совет Октябрьского района Омска поддержал инициативу общественной организации «Отряды Путина» о переименовании улицы Пугачёва.

Активисты собрали 54 подписи местных жителей и провели серию акций протеста.

Война в Украине– Пугачёва предала свою Родину, у неё еврейский паспорт, она клевещет на наших лидеров. Мы требуем вытравить имя предательницы из нашего города, – сказал глава омского отделения «Отрядов Путина» Ростислав Верёвкин.

Изначально улицу предлагали назвать «Патриоты России», однако депутат от КПРФ Светлана Ивченко выступила с инициативой увековечить 105-ю годовщину свержения Временного правительства.

– Недавно мы всей страной отмечали юбилей Великой Октябрьской Социалистической Революции, поэтому уместно назвать улицу в честь этой великой даты. Кроме того, напомню, наш район называется Октябрьским, – написала Ивченко на своей странице в «Одноклассниках».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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