Представителя «истинно-православной церкви» задержали за изнасилование подростков в Подмосковье

В Московской области задержали представителя так называемой истинно-православной церкви Анатолия Суворова, его подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности подростков, сообщили в региональном ГСУ СК.

Суворов и эта организация не имеют никакого отношения к Русской православной церкви, говорится в сообщении на сайте СК.

Согласно данным ведомства, подозреваемый был духовным наставником и руководителем местной религиозной организации. В 2016 и 2017 годах он совершил преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков.

В скором времени ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

В 2021 году в Оренбургской области многодетного священника Николая Стремского признали виновным в изнасилованиях, насильственных действиях против детей, его приговорили к 21 году строгого режима.

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