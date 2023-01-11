 

Представителя «истинно-православной церкви» задержали за изнасилование подростков в Подмосковье

11.01.2023, 13:25, Новости дня
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В Московской области задержали представителя так называемой истинно-православной церкви Анатолия Суворова, его подозревают в преступлениях против половой неприкосновенности подростков, сообщили в региональном ГСУ СК.

Суворов и эта организация не имеют никакого отношения к Русской православной церкви, говорится в сообщении на сайте СК.

Согласно данным ведомства, подозреваемый был духовным наставником и руководителем местной религиозной организации. В 2016 и 2017 годах он совершил преступления против половой неприкосновенности нескольких подростков.

В скором времени ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

В 2021 году в Оренбургской области многодетного священника Николая Стремского признали виновным в изнасилованиях, насильственных действиях против детей, его приговорили к 21 году строгого режима.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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