 

В Кремле сочли архиважной тему социальной поддержки жителей новых регионов России

11.01.2023, 13:25, Новости дня
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Соцподдержка жителей новых российских регионов стала приоритетным направлением, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, социальная поддержка россиян является приоритетным вопросом, а о принимаемых и запланированных мерах вскоре расскажет вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин поставил перед российским руководством задачу по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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