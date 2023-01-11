В Кремле сочли архиважной тему социальной поддержки жителей новых регионов России

Соцподдержка жителей новых российских регионов стала приоритетным направлением, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, социальная поддержка россиян является приоритетным вопросом, а о принимаемых и запланированных мерах вскоре расскажет вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.

Президент Владимир Путин поставил перед российским руководством задачу по обеспечению безопасности и восстановлению мирной жизни в Донецкой, Луганской республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

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