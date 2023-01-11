Личное: “Он был шансом, но что-то пошло не так”

У людей с векторным багом Штурман есть примета, которая сбывается всегда. “Чем ты с ним лучше, тем он с тобой хуже”. Как только человек с багом Штурман влюбляется, он начинает паровозить, составлять “совместные” планы “за себя и за того парня”, “инвестировать” и требовать гарантий от того, кто по его планам уже стал товарным вагончиком.

elyaviet

Здравствуйте, Эволюция!

Прошу разобрать мою историю.

С. на 10 лет младше меня. Мне 39, в разводе, детей нет. Он – иностранец. Познакомились в конце ноября прошлого года в его стране, я там жила 4 месяца с начала сентября.

Всё как-то быстро закрутилось. Сначала мы гуляли по городу, сидели в кафешках, потом он сказал, что мы как подростки гуляем и пора уже переходить к следующему этапу. К себе домой не звал, так как живет вдвоем с отцом и пока не готов знакомить меня со своей семьей. Мы пошли в моё съемное жилье (комнату в 2-хкомнатной квартире с соседкой). Он говорил мне, что loivke меня, типа это больше, чем like, но ещё не love. Он очень веселый, смешной, у нас во многом совпадают вкусы и взгляды на разные вещи. Он говорил, что его привлекает мой возраст, что ему не нравятся инфантильные женщины/девушки. В начале знакомства говорил, что готов официально жениться на женщине, которая родит ребенка от него.

(Здесь она уже его отслеживает, записывает в маленькую черную книжечку в голове все его обещания, следит с градусником за его температурой нагревания, составляет прогнозы)

Незадолго до нового года мы пили вино у меня, и он достаточно сильно опьянел и стал практически признаваться мне в любви. На тот момент я уже купила билет обратно в Россию на новогодние праздники, хотя про себя решила, что если до 31 декабря мне будет понятно, что с ним отношения не складываются, то я не вернусь.. И он как будто почувствовал это и стал говорить, что будет ждать меня, что очень хочет, чтобы я вернулась и всё такое.

За этот короткий промежуток знакомства у нас несколько раз были конфликтные ситуации практически на ровном месте, серьезных поводов для ссор не было ни разу. Он говорил, что это я устраиваю драму. Меня это, если честно, сильно задевало, потому что я хотела что-то прояснить, что мне было не ясно, а он говорил: опять ты устраиваешь драму.

(“На ровном месте” она называет конфликт из-за того, что она “хотела что-то прояснить”. Это совсем не ровное место, это скандал из-за того, что из мужчины вытягивают обещания и просят подписаться под “совместно” в одно лицо составленным планом)

Один раз это было из-за слов в песне, но там он почти сразу понял, что это просто было языковое недопонимание, т.к. мы общаемся на английском, который не является родным ни для меня, ни для него. Если конфликт возникал не в переписке, то там он вообще не давал мне слово вставить, только его мнение было правильным, но спустя время (1-2 дня) остывал и мы могли уже спокойно обсудить, что произошло и он даже мог признать, что сказал что-то лишнее.

Новый год мы отмечали вместе. Приготовили ужин, накрыли на стол, выпили, загадали желание в 00:00, сожгли бумажечки, выпили шампанское. Он сказал, что загадал меня, чтобы я была с ним, признался в любви, сказал, что период loivke закончился, теперь он уверен, что любит меня. Когда обнимались, спросил: ты дашь мне ребенка? Во время секса попросил кончить в меня, после я ему сказала, что сейчас дни безопасные, ничего не произойдет, а он сказал, что даже если и произойдет, то всё нормально, он будет рад.

(То, как она скрупулезно записала в свою черную книжечку все его шаги, означает, что большая часть этих шагов или все были сделаны под ее предыдущими щипцами. Алкоголь размягчает людей, Штурманам часто дают лишние обещания, о которых потом жалеют)

1 января я уехала домой. Он писал и звонил мне каждый день, вернее мы друг другу писали и каждый вечер он звонил мне по видеосвязи. Даже в один вечер, когда он был с друзьями и они пили виски. Он отправил мне голосовое сообщение, а мне показались там женские голоса и я ему написала: бэйб, там что женские голоса?) Он перезвонил мне по видеосвязи и познакомил со своими друзьями. Мне даже было неловко, что я как ревнивая баба типа контролирую его, хотя и в мыслях такого не было, я ему очень верю, он очень честный.

(Ключевое “пили виски”. Друзья, особенно девушки, читающие блог. Вы не должны радоваться, когда ваши партнеры отчитываются перед вами. Даже если это их внутренние щипцы, а не ваши, все равно эти щипцы работают против вас, понижают вашу значимость. Как отвечать на отчеты, как думаете?)

Здесь дома в России я живу в 3-хкомнатной квартире в центре города, она не моя, я за ней присматриваю, пока хозяин работает заграницей. У меня есть маленькая однушка, которую я когда-то купила в ипотеку, но уже мы семьей за неё выплатили, в ней живет мама со своим мужем. Я уговорила маму с мужем переехать в трешку в центре и сдать эту однушку (с хозяином квартиры всё согласовала), чтобы я могла вернуться. Я работаю онлайн, но доход у меня не очень высокий и не стабильный. В основном я поехала жить заграницу на свои сбережения, но и родители немного помогали. Мне стыдно брать у них деньги, поэтому я их уговорила сдать однушку, чтобы я могла вернуться в ту страну к любимому и строить отношения без материальной нужды. К тому же я пообещала родителям, что буду онлайн оплачивать коммуналку в трешке, денег на всё будет хватать. Также вчера купила обратный билет в страну, где живет С. на 20 января.

(Есть еще одна очень плохая примета, которая действует в отношении всех, не только векторных Штурманов. Все, что вы запланировали на долгий срок, опираясь на один единственный вариант будущего, всегда, практически без исключений, провалится. Почему без исключений? Почему бы и не сбыться хотя бы изредка таким планам?)

И вчера у нас случился очередной конфликт на «пустом» месте и, кажется, он меня заблокировал или просто удалил номер, я не писала ему после его прощальных слов, но его фото на аватарке в ватсапе исчезло.

Вот последний диалог, немного сумбурно, потому что мы писали одновременно много сообщений. Диалог после видеозвонка был:

Я: Похоже, что ты не веришь в то, что наши отношения долго продлятся.

С: (эмодзи с лягушкой хлопающей в ладоши)

Я: Тогда зачем ты говоришь, что любишь меня?

С: Я люблю тебя. Но если ты продолжишь в том же духе, то возможно это произойдет. Всегда ты создаешь проблемы.

Я: Всегда?

С: Я не хочу драму сегодня. Иди спать, бэйб. Мы можем поговорить завтра.

Я: Всё, что я делаю это реальные шаги и действия, чтобы вернуться в *** и быть с тобой… и если для тебя это выглядит как драма, тогда это очень печально.

С: хаха бэйб ты такая смешная. ты знаешь, что это не наша тема.

Я: Что ты имеешь в виду?

С: Потому что я буду счастлив тебя увидеть снова. Возможно, у тебя есть какие-то вопросы в голове. Конечно, они у тебя есть. Но покажи свои реакции на реальные проблемы, окей? Сегодня ты не в настроении. Я не знаю почему. Возможно и ты тоже не знаешь. Теперь ты пытаешься найти причины 🙂 но я не могу быть причиной

Я: Я немного грустная сегодня и я знаю почему. На то несколько причин, но тебя нет в этом списке.

С: Почему тогда ты ведешь себя так, как будто я причина этой ситуации? Ты собираешься вернуться в ***, прежде всего, для себя. Потом уже для меня. Сейчас я чувствую, что ты просто хочешь поругаться. Я не думаю, что это нужно делать, иди спать, милая. Завтра поговорим.

Я: Нет, бэйб. Или может 50/50. Я говорила тебе 31 декабря, что если с тобой не получится ничего, я не вернусь. Ты сказал, что любишь меня, хочешь быть со мной, хочешь ребенка со мной. Сегодня я купила билет в ***, а ты уже думаешь об обратном билете в Россию (это он говорил мне во время видеозвонка)

С: Omg! Остановись. Ты меня злишь.

(Он по кругу повторяет ей, что не готов менять формат их отношений. Она требует либо бросить ее совсем, расписавшись, что он подлец, либо согласиться на серьезные отношения. Он не хочет бросать ее сам, пытается так и сяк прятаться за шланги, но она отбирает их у него)

Я: Ок, давай остановимся.

С: Я не могу ничего тебе гарантировать, прежде всего ты должна вернуться в *** для себя

Я: Конечно, ты не можешь гарантировать. В этом мире вообще никаких гарантий не существует

С: Все произошло так быстро, я не готов, может быть будет лучше, если ты не будешь тратить время со мной, если ты хочешь стать матерью в ближайшее время.

Я: Окей

С: Я объясняю ситуацию, а ты продолжаешь говорить тоже самое

Я: Ок. Успокойся. Забудь. Всё нормально.

С: Нет, не нормально, ты теперь играешь. Но ты должна понять

Я: Перестань печатать. Я больше не хочу

С: Если ты собираешь приехать, потому что ты не хочешь жить в своем городе, то это Ок. Ты права.

С: Что ты больше не хочешь?

С: Что??? Дай мне ответ

Я: (копирую его: иди спать, бэйб, мы можем поговорить завтра) Ок.

С: Мы уже прошли этот этап. Ты меня разозлила. Ты хочешь поругаться. Дай ответ и делай, что хочешь.

Я: Вообще-то ты уже всё сказал (скопировала его сообщение про то, что всё быстро и он не готов, чтобы я не тратила время и т.д.)

С: Нет. Я хочу стать отцом в будущем, но я хочу быть уверен в матери ребенка. А у тебя похоже нет времени на это. Что я могу сделать? Я не могу принять решение за один месяц.

Я: Я тебя просила принять решение за один месяц? Ты мне сказал, что хочешь кончить в меня, я не просила тебя это делать. Поэтому я хотела вернуться, чтобы у нас было время вместе

С: А если бы я этого не сделал, ты бы меня бросила?

Я: Но если тебе кажется, что у меня нет на это времени… я понимаю, что ты имеешь в виду. В любом случае, я провела с тобой прекрасное время

С: Ты действуешь поспешно, как ты можешь быть так уверена во мне?

С: (скопировал сообщения про то, что он кончил в меня) да, я согласен, это было ошибкой

Я: Я не уверена в тебе… поэтому я хотела вернуться, чтобы мы могли провести больше времени вместе

С: (скопировал сообщение про то, как я прекрасно провела время с ним) Это что прощальная речь?

(Вы наблюдаете пыточный инструмент типа “соковыжималка”. Интересно, что женщины, используя соковыжималку, почему-то считают, что отбиваются от мужчин, которые уговаривают их на невыгодный формат. Вот автор наша уверена, что мужчина заманивает ее в свою страну, но не хочет давать гарантий, а она выбивает гарантии. Так представляет автор. В реальности мужчина кое-как согласен на ее приезд, но требует избавить его от любых обязательств и приезжать “ради себя”, а иначе оставаться дома. Почему автору кажется, что ее зовут?)

Я: Нет, бэйб, это ответ на твою прощальную речь.

С: Какую?

С: И ты мне позволила это сделать. Ты могла сказать нет.

Я: Потому что я хотела ребенка от тебя.

С: Как ты можешь быть так быстро уверена? Я говорю про мой характер

Я: Потому что ты сказал, что любишь меня. Для меня эти слова много значат. Может быть, для тебя сказать «Я тебя люблю» это все равно, что сказать «Доброе утро»?? Это одно и то же для тебя?

С: (скопировал, что я хотела ребенка от него) Поэтому я сказал тебе, что мой примитивный мозг говорил мне, что у этой женщины хорошая генетика и ты можешь заниматься с ней сексом до конца своей жизни. Но моя логика говорит, что мы должны узнать друг друга достаточно хорошо, чтобы знать, где проходят границы, чтобы мои дети не росли без отца в будущем. Ты понимаешь, что я имею в виду?

С: (скопировал про «я тебя люблю») Конечно, не одно и то же

Я: (одновременно с его последними сообщениями) У тебя ужасный характер. Может быть, самый худший из всех, что я видела, но я чувствую, что справлюсь, не знаю, почему я так думаю, просто чувствую

С: Что за черт? Окей, время прощаться ха

(Она ругала его за неосторожные добрые слова, сказанные в Новый год. Он дал ей надежду как сироте из детского дома, посадив на колени и погладив по голове, а теперь снова отправляет в детдом)

И пока я смотрела на это сообщение и пыталась понять это он прощается на сегодня или навсегда, его фото в ватсапе исчезло…

Это всё? Или он остынет? Должна ли я что-то сделать? Думаю, он был моим шансом, но что-то пошло не так… как у всех Штурманов.

(Он испугался, что она все замнет и помирится с ним, даже приедет и вблизи будет цепляться и требовать серьезных отношений)

Утром я начала думать, как сообщить родителям, что, наверное, никуда я не поеду, не нужно будет им переезжать, а они взяли и привезли уже первые несколько сумок, хотя мы договорились, что будем перевозить вещи на выходных. Маме тяжело это всё дается, она любит ту маленькую квартирку, но я её уговорила, что мне нужно попытаться устроить личную жизнь, пока ещё мужчины обращают на меня внимание. В России не особо обращают, в основном заграницей.

(Какая главная проблема у автора?)

Спасибо, что дочитали и за блог.