 

Спецслужбы выборочно проверяют торговые центры Москвы из-за анонимных звонков

11.01.2023, 13:05, Разное
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О звонке неизвестного анонима сообщил представитель экстренных служб столицы. Его слова передает агентство РИА Новости.

“Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города”, – заявил источник.

В экстренных службах города не исключат, что звонки поступали с территории Украины. Ситуация находится под контролем, эвакуации из торговых центров не проводится.

Ранее неизвестные сообщили о “минировании” Останкинской телебашни. Также злоумышленники заявляли об угрозе взрывов в зданиях Верховного и апелляционных судов и в Московском международном Доме музыки.


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