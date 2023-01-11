Спецслужбы выборочно проверяют торговые центры Москвы из-за анонимных звонков

О звонке неизвестного анонима сообщил представитель экстренных служб столицы. Его слова передает агентство РИА Новости.

“Поступило анонимное сообщение с угрозой взрыва во всех торговых центрах города”, – заявил источник.

В экстренных службах города не исключат, что звонки поступали с территории Украины. Ситуация находится под контролем, эвакуации из торговых центров не проводится.

Ранее неизвестные сообщили о “минировании” Останкинской телебашни. Также злоумышленники заявляли об угрозе взрывов в зданиях Верховного и апелляционных судов и в Московском международном Доме музыки.