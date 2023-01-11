 

“Даже пусть не думает!” – Прогнавшая жениха Распутина обрекла дочь на одиночество

11.01.2023, 13:05, Разное
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Прославленная певица воспитывает двух дочерей. И, как выяснилось, мама она очень строгая, а наследницы не всегда радуют ее своим поведением. Было время, когда старшая Лидия появилась на телевидении со скандальными обвинениями в адрес родительницы: мол, Маша Распутина выгнала ее из дома, лишила квартиры, упрятала в психбольницу.

Какое-то время после этого мать и дочь не общались, но в конце концов простили друг друга. С младшей Машей у артистки тоже были непростые времена. В школе звездная наследница не была отличницей, потом поступила в вуз и бросила его. Работе и образованию 22-летняя девушка предпочитает социальные сети и поиск женихов.

Правда, личную жизнь она вряд ли скоро устроит, ведь прославленная мама против отношений, сообщает РИА ФАН. Недавно Машу Распутину спросили, как она отнесется к тому, что в ее дом младшенькая приведет мужчину. И выяснилось, что мысленно певица уже прогнала каждого жениха.

“Даже пусть и не думает!”, – эмоционально сказала артистка и объяснила, почему у нее такая позиция. Дело в том, что для получения достойного спутника, считает блондинка, дочка должна быть интеллектуальной. Ну, а когда такой станет Маша, неизвестно. Так что, свою кровинушку звезда обрекла на одиночество – до тех пор, пока она не возьмется за ум.

“Так что мы будем с дочкой заниматься и совершенствоваться!”, – поделилась планами на будущее Маша Распутина.


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